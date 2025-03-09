В небе над Киевом заметили уникальное природное явление — лунное гало, фото

Лунное гало – это оптическая иллюзия, из-за которой Луна окружает большое яркое кольцо.

Фото: sud.ua

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В небе над Киевом вечером 9 марта наблюдается особое природное явление – лунное гало.

Это оптическая иллюзия, из-за которой Луна окружает большое яркое кольцо. Поразительный и часто красивый круг света вокруг Луны вызван преломлением света, отраженного от нашего спутника, кристаллами льда в верхних слоях атмосферы.

Киевляне активно публикуют фото этого оптического явления в сети.

Яркие лунные гало появляются в Украине примерно 10-20 раз в год, при благоприятных погодных условиях.

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