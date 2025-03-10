Налоговый агент не имеет наемных работников и не начисляет доход физлицам — что с единой отчетностью

Налоговый агент, не имеющий наемных работников и в отчетном месяце не начислявший и не выплачивавший доход в пользу физлиц, единую отчетность не представляет.

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Государственная налоговая служба разъяснила, должен ли подавать Расчет налоговый агент, не имеющий наемных работников и не выплачивавший доход в пользу физических лиц в отчетном месяце.

Согласно подпункту «б» п. 176.2 ст. 176 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI, лица, которые в соответствии с НКУ имеют статус налоговых агентов, а также плательщики единого взноса обязаны подавать в сроки, установленные НКУ для налогового месяца, налоговый расчет сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу плательщиков налогов – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса в контролирующий орган по основному месту учета.

Расчет подается только в случае начисления указанных сумм доходов плательщику налога – физическому лицу налоговым агентом, плательщиком единого взноса в течение отчетного периода.

Пунктом 2 разд. II Порядка заполнения и подачи налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу плательщиков налогов – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 13.01.2015 № 4 с изменениями и дополнениями, определено, что Расчет подается независимо от того, выплачивает ли налоговый агент доходы плательщикам налога и независимо от того, были ли фактически выплачены суммы единого взноса после их начисления к уплате в течение отчетного периода.

Таким образом, налоговый агент, который не имеет наемных работников и не начислял и не выплачивал доход в пользу физических лиц в отчетном месяце, Расчет не подает.

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