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Податковий агент не має найманих працівників та не нараховує дохід фізособам — що з єдиною звітністю

07:18, 10 березня 2025
Податковий агент, який не має найманих працівників та у звітному місяці не нараховував і не виплачував дохід на користь фізосіб, єдину звітність не подає.
Податковий агент не має найманих працівників та не нараховує дохід фізособам — що з єдиною звітністю
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Державна податкова служба роз’яснила, чи подає Розрахунок податковий агент, який не має найманих працівників та не виплачував дохід на користь фізосіб у звітному місяці.

Згідно з п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового місяця, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку – фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду.

Пунктом 2 розд. ІІ Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 із змінами та доповненнями, визначено, що Розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент та незалежно від того чи виплачені платником єдиного внеску суми такого внеску фактично після їх нарахування до сплати протягом звітного періоду.

Тобто, податковий агент, який не має найманих працівників та дохід на користь фізичних осіб у звітному місяці не нараховув та не виплачував, Розрахунок не подає.

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