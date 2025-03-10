До початку випробувального терміну необхідно подати повідомлення про прийняття працівника на роботу до ДПС.

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Федерація професійних спілок України роз’яснила, як правильно оформити працівника на випробувальний термін.

Згідно зі статтею 26 Кодексу законів про працю України при укладеннi трудового договору угодою сторiн може бути обумовлений випробувальний термін, з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

Умова щодо встановлення випробування при прийнятті на роботу має бути зафіксована:

у заяві працівника;

у трудовому договорі (при укладенні його в письмовій формі);

у наказі про прийняття на роботу.

Відсутність відповідної умови у зазначених документах дає підстави вважати, що працівника прийнято на роботу без випробування.

Оскільки встановлення випробувального терміну при укладанні трудового договору — це лише одна з умов трудового договору, трудові відносини оформлюються у загальному порядку, передбаченому статтею 24 КЗпП. Тобто, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Тож необхідно подати повідомлення про прийняття працівника на роботу до Державної податкової служби України.

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