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ЦПД СНБО опроверг сообщения об ожиданиях США на уступки Украины в вопросе границ

13:54, 11 марта 2025
ЦПД СНБО опровергает сообщение Sky News о границах Украины на переговорах в Саудовской Аравии.
ЦПД СНБО опроверг сообщения об ожиданиях США на уступки Украины в вопросе границ
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Центр противодействия дезинформации СНБО опроверг информацию о том, что США исключили вопрос восстановления границ Украины 2014 или 2022 годов из переговоров с Украиной.

Сообщение об этом распространило издание Sky News, которое утверждает, что во время переговоров в Саудовской Аравии американские представители якобы заявили, что не хотят обсуждать возможное возвращение Украины к границам, существовавшим до начала агрессии России.

Центр проверил эту информацию и отметил, что вопрос восстановления границ Украины не поднимался на этих переговорах. Информация о том, что США исключили этот вопрос, является неправдивой.

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США война СНБО граница

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