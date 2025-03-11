На Полтавщині зафіксовано два летальні випадки від грипу типу А

Грип типу А забрав життя чотирьох людей в Полтавщині з початку сезону.

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Протягом періоду з 3 по 9 березня в Полтавській області було зафіксовано два летальні випадки, спричинені грипом типу А. Обидва пацієнти мали хронічні захворювання, зокрема ішемічну хворобу серця та цукровий діабет, повідомляє Полтавський обласний Центр контролю та профілактики хвороб.

З початку епідемічного сезону в області зареєстровано 13 смертей від інфекційних захворювань, з яких 9 сталися серед хворих на COVID-19, а 4 — серед пацієнтів із грипом А.

За останній тиждень в регіоні спостерігається різке зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, включаючи COVID-19. Загалом захворіло 13 114 осіб, що на 7% більше порівняно з попереднім тижнем. Серед них 24 пацієнти мають підтверджений діагноз COVID-19. Рівень захворюваності перевищує епідемічний поріг на 86%, що є критичним для регіону. Госпіталізовано 269 хворих.

Раніше в Полтавській громаді було зафіксовано ще один летальний випадок через грип типу А. Хворий не мав профілактичного щеплення, що могло б знизити ризик ускладнень.

Вірусологічні дослідження в області підтверджують циркуляцію не тільки грипу типу А, а й грипу типу В, збудників COVID-19, а також аденовірусів, риновірусів, метапневмовірусів та респіраторно-синцитіального вірусу.

Медики наголошують на важливості профілактики та рекомендують дотримуватись основних правил гігієни: регулярно мити руки, уникати контактів з хворими, прикривати рот при кашлі серветкою або ліктем, а також провітрювати приміщення.

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