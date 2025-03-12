Операції з гуманітарною допомогою — податкові аспекти для неприбуткових організацій

Неприбуткові організації зобов’язані вести облік доходів і видатків згідно з бухгалтерськими стандартами та подавати Звіт про використання доходів неприбуткової організації.

Фото: decentralization.ua

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Головне управління Державної податкової служби у Київській області нагадало, що операції з гуманітарною допомогою, які здійснюють неприбуткові організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, мають відповідати законодавству України про гуманітарну допомогу.

Зазначається, що вони повинні реалізовуватися відповідно до визначених установчими документами цілей і напрямів діяльності, а також з дотриманням норм пункту 133.4 статті 133 та пункту 63 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України у період дії воєнного стану.

До переліку отримувачів та набувачів гуманітарної допомоги, відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу», належать:

- громадські об'єднання, у тому числі громадські об'єднання ветеранів війни, громадські об'єднання осіб з інвалідністю, підприємства та організації, засновані ними та створені у порядку, визначеному Законом України «Про громадські об’єднання», – для здійснення їхньої статутної діяльності без мети одержання прибутку;

- неприбуткові державні та комунальні підприємства, установи, організації та органи місцевого самоврядування;

- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та/або інший уповноважений центральний орган виконавчої влади – для забезпечення сил цивільного захисту, що підпорядковані таким органам;

- благодійні організації, утворені у порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

- релігійні організації, зареєстровані у порядку, визначеному Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Неприбуткові організації зобов’язані вести облік доходів і видатків згідно з бухгалтерськими стандартами та подавати Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Доходи у вигляді гуманітарної допомоги відображаються у відповідних рядках частини І Звіту, а деталізована інформація щодо таких операцій надається в додатку ГД.

Форма звіту затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2016 за № 932/29062.

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