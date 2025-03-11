Верховна Рада закріпила межі міста Пустомити Львівської області

Парламент прийняв постанову про зміну і встановлення меж міста Пустомити Львівського району Львівської області.

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Верховна Рада 11 березня прийняла постанову 7410 про зміну і встановлення меж міста Пустомити Львівського району Львівської області.

Це дозволить фактично та юридично закріпити межі міста Пустомити для забезпечення комплексного, планомірного, економічно-доцільного розвитку інфраструктури, а також створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов територіального розвитку міста, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів.

Проектом передбачено змінити межі міста Пустомити Львівського району Львівської області, збільшивши територію міста на 413,4076 гектара земель, та затвердити територію міста Пустомити загальною площею 1764,9076 гектара земель відповідно до проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці —міста Пустомити Львівського району Львівської області.

Автор: Наталя Мамченко

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