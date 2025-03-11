Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Верховна Рада закріпила межі міста Пустомити Львівської області

14:13, 11 березня 2025
Парламент прийняв постанову про зміну і встановлення меж міста Пустомити Львівського району Львівської області.
Верховна Рада закріпила межі міста Пустомити Львівської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 11 березня прийняла постанову 7410 про зміну і встановлення меж міста Пустомити Львівського району Львівської області.

Це дозволить фактично та юридично закріпити межі міста Пустомити для забезпечення комплексного, планомірного, економічно-доцільного розвитку інфраструктури, а також створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов територіального розвитку міста, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів.

Проектом передбачено змінити межі міста Пустомити Львівського району Львівської області, збільшивши територію міста на 413,4076 гектара земель, та затвердити територію міста Пустомити загальною площею 1764,9076 гектара земель відповідно до проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці —міста Пустомити Львівського району Львівської області.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України Львів

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зарплату працівникам апаратів судів, а також секретаріатів ВРП і ВККС зможуть збільшити за рахунок судового збору – Верховна Рада прийняла закон

За рахунок надходжень від сплати судового збору Кабмін зможе встановити збільшені коефіцієнти для оплати праці держслужбовців в органах судової влади, у тому числі у секретаріатах Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Верховна Рада закріпила межі міста Пустомити Львівської області

Парламент прийняв постанову про зміну і встановлення меж міста Пустомити Львівського району Львівської області.

Парламент прийняв закон про реформу держслужби, який дозволить підвищити оклади працівників апаратів судів

За словами Дениса Маслова, прийнятий закон дозволить підняти зарплату в апаратах судів.

Верховна Рада прийняла закон про реформу зарплат та премій чиновників

Реформа оплати праці державних службовців має запрацювати з 1 квітня 2025 року — Верховна Рада прийняла закон в цілому.

Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії в будівлі ВККС

Офіційна причина поки що невідома, однак питання виникли до заступника голови ВККС Олексія Омельяна.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради