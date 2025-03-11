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На Дніпропетровщині судитимуть директорку підприємства за продаж неякісного військового одягу на 140 млн гривень

19:12, 11 березня 2025
Завершено розслідування щодо директорки підприємства, їй загрожує 12 років ув’язнення.
На Дніпропетровщині судитимуть директорку підприємства за продаж неякісного військового одягу на 140 млн гривень
Фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно директорки приватного підприємства, яке постачало неякісний військовий одяг на суму 140 млн гривень одній з військових частин Дніпропетровщини. Обвинувальний акт вже направлений до суду. Про це повідомили в ДБР.

Згідно з матеріалами слідства, договір на постачання одягу був укладений без тендеру та з передоплатою в розмірі 30% від загальної суми контракту. Після передоплати військова частина отримала лише частину товару, що відповідав стандартам, тоді як решта постаченого одягу не відповідала вимогам якості, що ставило під загрозу безпеку захисників. Попри це, керівництво частини підписало необхідні документи та здійснило повну оплату за неякісну продукцію.

У січні 2025 року до суду було передано обвинувальний акт щодо командира частини. Його обвинувачують у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Для відшкодування збитків державі у військового було арештовано три земельні ділянки, два житлові будинки та три квартири на Дніпропетровщині та Київщині.

Розслідування також завершено щодо директорки приватного підприємства. Вона обвинувачується у шахрайстві, скоєному в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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суд військові Дніпро ДБР

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