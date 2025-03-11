Правовые последствия нарушения правил подсудности — постановление Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что в случае выявления обстоятельств, которые могут повлиять на определение подсудности после начала судебного разбирательства, продолжение рассмотрения дела судом, начавшим такое разбирательство, не является «нарушением правила подсудности» и не является основанием для отмены судебных решений.

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Уголовное производство, поступившее в суд с нарушением правил подсудности, передается на рассмотрение другого суда в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 ст. 34 УПК Украины, если такое нарушение выявлено до начала судебного разбирательства.

В случае выявления обстоятельств, которые могут повлиять на определение подсудности, после начала судебного разбирательства продолжение рассмотрения дела судом, начавшим его рассмотрение, не является «нарушением правила подсудности», указанного в п. 6 ч. 2 ст. 412 УПК Украины, и не является основанием для отмены судебных решений.

Такой вывод сделала Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 357/10207/21.

Суды предыдущих инстанций осудили лицо по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины. В кассационной жалобе защитник указал, что суд первой инстанции нарушил правила территориальной подсудности указанного производства, предусмотренные ст. 32 УПК Украины, поскольку преступление было совершено в пределах территориальной юрисдикции Сквирского районного суда Киевской области, а дело рассматривал Белоцерковский горрайонный суд Киевской области, что, согласно п. 6 ч. 2 ст. 412 УПК Украины, является безусловным основанием для отмены судебного решения.

Оценивая указанные кассационные требования, ОП КУС ВС отметила, что определение подсудности может не быть очевидным до начала разбирательства, поскольку в зависимости от характера и сложности обвинения оно во многом зависит не только от толкования применимого национального законодательства, но и от установления фактов.

Выявление определенных обстоятельств во время рассмотрения дела или изменение позиции сторон может привести к ситуации, когда первоначальное определение подсудности окажется ошибочным.

Именно поэтому законодательные нормы, касающиеся подсудности, включают в себя не только правила, определяющие признаки, по которым дело должно рассматриваться тем или иным судом (ст. 32, 33, 33-1 УПК Украины), но и правила разрешения спорных вопросов, возникающих при определении подсудности (ст. 34 УПК Украины).

Согласно обстоятельствам данного дела, место преступления на момент его совершения входило в Белоцерковский район Киевской области.

Сторона защиты уже после начала судебного разбирательства заявила о нарушении правил подсудности, обосновывая свое заявление письмом Совета судей Украины от 22 июля 2022 года, адресованным главам местных и апелляционных общих судов.

ОП КУС ВС не считает необходимым рассматривать вопрос, можно ли считать это письмо законом для определения подсудности дела.

Даже если считать ошибочным определение подсудности производства по делу о преступлении, совершенном на территории Белоцерковского района Киевской области, за Белоцерковским горрайонным судом, такая ошибка не была очевидной на момент подготовительного судебного заседания.

В любом случае сторона защиты подняла этот вопрос перед судом уже после начала судебного разбирательства.

Таким образом, продолжение рассмотрения данного дела Белоцерковским горрайонным судом Киевской области, в который был передан обвинительный акт, не является нарушением правил подсудности в значении п. 6 ч. 2 ст. 412 УПК Украины.

Постановление ОП КУС ВС от 24 февраля 2025 года по делу № 357/10207/21 (производство № 51-4924кмо23) вскоре будет опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений (ЕГРСР).

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