Зарплату працівникам апаратів судів, а також секретаріатів ВРП і ВККС зможуть збільшити за рахунок судового збору – Верховна Рада прийняла закон

За рахунок надходжень від сплати судового збору Кабмін зможе встановити збільшені коефіцієнти для оплати праці держслужбовців в органах судової влади, у тому числі у секретаріатах Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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Зарплату в апаратах судів, а також у секретаріатах Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів зможуть збільшити за рахунок надходжень від судового збору. Це передбачає прийнятий 11 березня в цілому закон про реформу державної служби (законопроект 8222).

Так, прийнятий закон у перехідних положеннях передбачає, що тимчасово, на період дії воєнного стану, та протягом 6 місяців з дня його припинення чи скасування, Кабмін може встановлювати додаткові коригуючі коефіцієнти для оплати праці державних службовців різних державних органів з урахуванням особливостей адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється юрисдикція таких органів.

А для державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів, інших органах та установах системи правосуддя допускається встановлення також інших коефіцієнтів до посадових окладів, у тому числі за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету. Тобто, за рахунок коштів, які надійшли від сплати судового зборку.

Крім того, закон піднімає органи судової влади за юрисдикцією на рівень вище.

Суди, органи та установи системи правосуддя, юрисдикція яких поширюється на територію АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, будуть віднесені до державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, а районні, міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – до державних органів обласного рівня.

Практично це буде означати, що з 1 січня 2026 року держслужбовці райсудів отримуватимуть зарплату на рівні обласних держорганів, а службовці обласних судів — на рівні загальнодержавних органів.

Так, передбачено, що до законодавчого врегулювання в Законі «Про судоустрій і статус суддів» особливостей оплати праці державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів, інших органах та установах системи правосуддя з метою визначення розмірів посадових окладів суди, органи та установи системи правосуддя, юрисдикція яких поширюється на територію АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, відносяться до державних органів, зазначених у абзацах сьомому і восьмому пункту 1 ч. 7 статті 51 цього Закону, а районні, міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – до державних органів, зазначених у пункті 2 ч. 7 статті 51 цього Закону (тобто, до державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію АРК, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя тощо).

Крім того, закон передбачає, що на період дії воєнного стану та до завершення календарного року, в якому воєнний стан буде припинено чи скасовано, дія норми про те, що фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20% загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці, тимчасово зупиняється, а фонд преміювання державного органу не може перевищувати 20% загального фонду сталої заробітної плати за рік.

Планується, що новий Закон набере чинності з 1 квітня 2025 року, за виключенням деяких норм.

З 1 січня 2026 року максимальний розмір посадового окладу на посадах керівників державних органів, віднесених до першого типу державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, становитиме не більше 15 мінімальних розмірів посадового окладу на посадах державної служби у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах

Також Кабмін має у строк 3 місяці з дня опублікування цього Закону внести на розгляд Верховної Ради проект закону щодо визначення засад розроблення і впровадження механізму обчислення та встановлення граничної чисельності державних службовців, який ґрунтується на обсязі функціональних завдань і повноважень кожного державного органу, показниках соціально-економічного розвитку та демографічної ситуації, бюджетних можливостях і необхідності ефективного використання державних коштів.

Автор: Наталя Мамченко

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