Кабмин принял важное решение для получения роумингового «безвиза» с ЕС

11 марта правительство приняло решение, которое является частью процесса получения роумингового «безвиза» с Европейским Союзом.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин утвердил решение, являющееся частью процесса получения роумингового «безвиза» с ЕС.

«В рамках секторальной интеграции ключевыми являются «безвизы» с ЕС: торговый, транспортный, энергетический, таможенный, цифровой. Мы стремимся закрепить эти достижения на постоянной основе, а также работаем над получением промышленного «безвиза». Сегодня принимаем важное решение, которое является частью получения роумингового «безвиза» с Евросоюзом», — заявил он.

Также Шмыгаль поблагодарил Европейскую комиссию и ее председателя Урсулу фон дер Ляйен за «четкие сигналы о том, что доступ Украины к единому рынку ЕС будет частью решений в сфере безопасности на ближайшее будущее».

Напомним, в июле 2024 года Еврокомиссия продлила действие бесплатного роуминга для украинцев еще на год.

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