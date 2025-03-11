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У Чернігові лікарі та патрульні прийняли пологи у жінки в службовому авто інспекторів

22:00, 11 березня 2025
Замість палати лікарям довелося приймати пологи в службовому авто патрульних.
У Чернігові лікарі та патрульні прийняли пологи у жінки в службовому авто інспекторів
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У Чернігові немовля народилося в службовому авто інспекторів дорогою до медзакладу. Як розповіли у Патрульній поліції України, під час комендантської години інспектори звернули увагу на людей, які стояли на узбіччі біля дороги. Коли поліцейські під’їхавши ближче, то стурбований чоловік звернувся із проханням відвезти невістку до пологового.

Інспектори зі спецсигналами вирушили до медичного закладу, але дорогою в жінки почалися пологи.

Замість палати лікарям довелося приймати пологи в службовому авто, оскільки переміщувати жінку вже не можна було. Згодом патрульні допомогли транспортувати породіллю уже до медзакладу.

У жінки народилася дівчинка.

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Чернігів патрульна поліція

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