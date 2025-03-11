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Декларации уже подали 703 судьи и более 4900 прокуроров, следователей и дознавателей — НАПК

16:29, 11 марта 2025
В НАПК напомнили, что осталось 20 дней до завершения кампании декларирования публичных служащих за 2024 год.
Декларации уже подали 703 судьи и более 4900 прокуроров, следователей и дознавателей — НАПК
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что с 1 января 2025 года декларации за 2024 год подали более 252,7 тыс. публичных служащих из примерно 700 тысяч.

Среди них декларации подали:

  • 15773 должностных лица категории «А» и «Б» (госслужащие, занимающие руководящие должности);
  • 703 судьи;
  • 4933 прокуроров, следователей и дознавателей;
  • 31612 должностных лиц местного самоуправления.

Также в НАПК напомнили, что кампания декларирования продлится до 23:59 31 марта и призвали не откладывать подачу декларации на последний день.

Ранее в НАПК напомнило о наказании за недостоверные сведения в декларации.

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