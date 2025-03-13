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Ми не хочемо бути американцями, — лідер партії, яка перемогла на парламентських виборах в Гренландії

09:31, 13 березня 2025
Лідер партії, яка перемогла на парламентських виборах в Гренландії, заявив, що жителі острова мають самі визначати своє майбутнє у процесі руху до незалежності від Данії.
Ми не хочемо бути американцями, — лідер партії, яка перемогла на парламентських виборах в Гренландії
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Як відомо, у Гренландії відбулися дострокові парламентські вибори. На них здобула перемогу партія Demokraatit. Її лідер Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що гренландці не хочуть бути американцями, пише The Hill.

Він наголосив, що жителі острова мають самі визначати своє майбутнє у процесі руху до незалежності від Данії.

«Ми не хочемо бути американцями. І ми не хочемо бути данцями. Ми хочемо бути гренландцями, і в майбутньому ми хочемо отримати власну незалежність. І ми хочемо самі побудувати свою країну», – сказав Нільсен.

Раніше президент США Дональд Трампвисловив зацікавленість у купівлі Гренландії.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що «ми не продаємося і не будемо продаватися».

Як писала «Судово-юридична газета», прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо сказав, що не вважає, що США застосують силу, щоб забрати Гренландію.

Водночас  віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США не потрібно використовувати військову силу у Гренландії.

США зможуть викупити Гренландію лише за згодою Великої Британії, сказав колишній міністр Данії. 

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