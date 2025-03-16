В США заявили, что Украине придется отказаться от части территорий в обмен на гарантии безопасности

Советник Трампа Майкл Уолц заявил, что мирное соглашение будет включать соглашение о добыче полезных ископаемых, а также отказ Украины от части своих территорий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В рамках мирного урегулирования войны Украине, вероятно, придется отказаться от части своих территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц в интервью ABC News.

Он подтвердил, что мирное соглашение будет включать соглашение о добыче полезных ископаемых, а также отказ Украины от части своих территорий.

"Это те компоненты переговоров, которые уже были в 2022 году. И даже до этого. Это будет своего рода территория для будущих гарантий безопасности, будущего статуса Украины", – сказал он.

По словам Уолца, вытеснение всех российских войск с оккупированных территорий Украины может перерасти в Третью мировую войну, поэтому США используют более аккуратный подход к разрешению конфликта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.