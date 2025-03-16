Практика судов
  1. В Украине

В США заявили, что Украине придется отказаться от части территорий в обмен на гарантии безопасности

17:03, 16 марта 2025
Советник Трампа Майкл Уолц заявил, что мирное соглашение будет включать соглашение о добыче полезных ископаемых, а также отказ Украины от части своих территорий.
В США заявили, что Украине придется отказаться от части территорий в обмен на гарантии безопасности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В рамках мирного урегулирования войны Украине, вероятно, придется отказаться от части своих территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц в интервью ABC News.

Он подтвердил, что мирное соглашение будет включать соглашение о добыче полезных ископаемых, а также отказ Украины от части своих территорий.

"Это те компоненты переговоров, которые уже были в 2022 году. И даже до этого. Это будет своего рода территория для будущих гарантий безопасности, будущего статуса Украины", – сказал он.

По словам Уолца, вытеснение всех российских войск с оккупированных территорий Украины может перерасти в Третью мировую войну, поэтому США используют более аккуратный подход к разрешению конфликта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Европарламенте заявили, что коррупционный скандал с подкупом европарламентариев обнажает провал евроинституций в обеспечении добропорядочности

Главу Европарламента Роберту Метсолу обвинили в том, что она не провела реформы, чтобы избавиться от непрозрачности, которая способствует взяточничеству в структурах Евросоюза.

Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы, вернув запрет на выезд для должностных лиц

Правительство в течение недели убирало, а затем вернуло в правила пересечения границы норму о запрете выезда должностных лиц.

Группа депутатов предлагает отменить проверки для получения виз иностранцами, работающими в представительствах иностранных организаций, через которые поступает гуманитарная помощь

Как отмечают депутаты, нередко отказы в предоставлении соответствующей визы являются необоснованными и основываются исключительно на происхождении лица из государств, включенных в список, утвержденный СБУ и МИД, без рассмотрения заявлений по существу.

Повышение окладов полицейским потребует средств для перерасчета пенсий ранее уволенным полицейским – Минфин

Предложение повысить зарплату полицейским ранее столкнулось с критикой со стороны Минфина и Пенсионного фонда.

Верховный Суд при решении образцовых дел, которые касаются бюджета, будет привлекать главного распорядителя бюджетных средств

При открытии производства по образцовому делу Верховный Суд сможет привлекать соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Погрібний
    Сергій Погрібний
    суддя Великої Палати Верховного Суду