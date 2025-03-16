Трамп может поговорить с Путиным на следующей неделе, — Стив Уиткофф

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отметил, что президент США ожидает «разрешения конфликта в Украине» в течение нескольких недель.

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Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Путина может состояться на следующей неделе, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в эфире CNN.

"Я ожидаю, что на этой неделе состоится разговор между двумя президентами. Мы также продолжаем взаимодействовать и разговаривать с украинцами", – сказал Стив Уиткофф.

По его словам, в течение недели переговорная группа США встретится с украинской и российской делегациями.

По словам Уиткоффа, Трамп ожидает "разрешения конфликта в Украине" в течение нескольких недель, а Путин "понял философию Трампа и хочет завершения войны".

Ранее Трамп сообщил о разговоре с Путиным, в котором обсуждали возможность прекращения войны в Украине.

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