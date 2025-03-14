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Дональд Трамп заявил, что провел разговор с Путиным

15:58, 14 марта 2025
Трамп рассказал детали разговора с Путиным.
Дональд Трамп заявил, что провел разговор с Путиным
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Президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial сообщил о разговоре с Владимиром Путиным, в котором обсуждали возможность прекращения войны в Украине.

«Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец закончится - НО В ТОТ САМЫЙ МОМЕНТ ТЫСЯЧИ УКРАИНСКИХ ВОЙСК ПОЛИТНОСТЬЮ ОТОЧИНЕНЫ РОССИЙСКИМИ ВОЙСКАМИ и ПЕРЕХОДЯТ В ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ И ПОТЯГИВАЮТСЯ В КАКОЕ ПОТЯГИВАЮЩЕЕ ПОТЯГИВАЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ», - отметил Трамп.

Он поделился деталями разговора через свою социальную сеть TruthSocial, заявив, что переговоры были очень продуктивными. Трамп также выразил опасения относительно безопасности тысяч украинских военных, которые, по его словам, оказались в окружении российских сил.

«Я настоятельно просил президента Путина сохранить им жизнь. Это будет ужасная бойня, невиданная со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Бог!!!«», - написал Трамп, призывая к мирному разрешению конфликта.

Напомним, что Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, предложенное США. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 13 марта посетил РФ для проведения переговоров по прекращению огня в Украине.

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путин Дональд Трамп война

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