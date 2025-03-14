Может ли быть освобожден от ответственности работодатель за нарушение сроков оплаты труда — разъяснение

В Гоструда отмечают, что заработная плата должна выплачиваться не менее двух раз в месяц.

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Гоструда объясняет, может ли быть освобожденным от ответственности работодатель за нарушение сроков оплаты труда

Заработная плата должна выплачиваться не менее двух раз в месяц. Но сейчас у нас дело с форс-мажорными обстоятельствами из-за войны. Если выплата осуществляется через учреждения банков, то объективных оснований для невыплаты заработной платы намного меньше, чем при выплате заработной платы в кассе предприятия.

В соответствии со статьей 10 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» работодатель должен принимать все возможные меры для обеспечения реализации права работников на своевременное получение заработной платы.

Работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда, если докажет, что это нарушение произошло в результате ведения боевых действий или действия других обстоятельств непреодолимой силы.

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