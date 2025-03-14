Плата за землю — какие налоговые льготы действуют во время военного положения

Налоговики объясняют, что льготы по уплате платы за землю распространяются на земельные участки, расположенные на территориях активных боевых действий или на ТОТ, и участки, загрязненные взрывоопасными предметами.

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Налоговая служба объясняет, какие налоговые льготы по плате за землю действуют во время военного положения.

Отмечается, что не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) за земельные участки (земельные доли (паи)), расположенные на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных РФ территориях Украины:

физических лиц с 01.01.2022 по 31.12.2022;

юридических лиц и физических лиц – предпринимателей с 01.03.2022 по 31.12.2022.

С 01.01.2023 не начисляется и не уплачивается плата за землю:

с первого числа месяца, в котором была определена относительно соответствующих территорий дата начала активных боевых действий или временной оккупации;

до последнего числа месяца, в котором были завершены активные боевые действия или временная оккупация на соответствующей территории.

С 01.05.2024 к территории активных боевых действий приравнены территории активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, поэтому по таким территориям с 01.05.2024 также не начисляется и не уплачивается плата за землю.

Даты начала и завершения активных боевых действий или временной оккупации определяются в соответствии с данными Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных, утвержденный приказом Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Земельні ділянки, що перебувають у консервації або забруднені вибухонебезпечними предметами

Також власники землі можуть отримати податкову пільгу, якщо їхня земельна ділянка перебуває у консервації, забруднена вибухонебезпечними предметами або може забруднитися через них (є потенційно забрудненою). Рішення про надання пільги приймає відповідний орган: сільська, селищна чи міська рада, військова або військово-цивільна адміністрація (далі – Ради).

Земельні ділянки, що перебувають у консервації:

Податок не нараховується на підставі даних Державного земельного кадастру:

для земель державної та комунальної власності – від першого числа місяця, коли затверджений проєкт консервації, до кінця місяця, коли завершуються заходи з охорони земель згідно з даними Державного земельного кадастру;

для земель приватної власності – з моменту внесення інформації до Державного земельного кадастру про заходи з охорони земель до кінця місяця, коли ці заходи завершуються згідно з даними Державного земельного кадастру.

Для земель державної та комунальної власності також не нараховується орендна плата за договорами оренди.

Після завершення заходів з охорони земель нарахування плати за землю відновлюється з першого числа наступного місяця.

Якщо інформація щодо консервації земель в контролюючому органі відсутня, плата за землю нараховується за даними, які подає платник. У разі розбіжностей контролюючий орган протягом 10 робочих днів перераховує суму плати за землю і надсилає нове податкове повідомлення-рішення.

Земельні ділянки, що забруднені вибухонебезпечними предметами:

Плата за землю не нараховується за період, коли ділянка вважається забрудненою згідно з даними Державного земельного кадастру:

починаючи з першого числа місяця, коли починається обстеження території операторами протимінної діяльності;

закінчується останнім числом місяця, коли ділянка визнається придатною для використання.

Для територій активних бойових дій або тимчасово окупованих цей період розраховується з місяця після завершення бойових дій чи окупації, за умови подання власниками земельних ділянок заяви та прийняття Радою рішення про пільги. Звертаємо увагу на те, що хоча кінцевою метою заяви власника земельної ділянки є отримання податкової пільги, заява має надаватися про потенційне забруднення земельної ділянки вибухонебезпечними предметами.

Нарахування плати за землю відновлюється з першого числа місяця, наступного за місяцем, коли ділянка знову вважається придатною для використання.

Звертаємо увагу, що стосовно земельного податку підставою для його ненарахування є дані Державного земельного кадастру.

Тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, до рішень Рад щодо встановлення ставок та пільг з місцевих податків та/або зборів та/або рішень про внесення змін до таких рішень не застосовуються вимоги щодо:

термінів їх прийняття та набрання чинності;

можливості надання індивідуальних податкових пільг.

Земельні ділянки, які непридатні для використання через потенційну загрозу їх забруднення вибухонебезпечними предметами:

Якщо ділянка визнана непридатною через можливе забруднення вибухонебезпечними предметами, плата за землю не нараховується з першого числа місяця, на який припадає дата прийняття рішення Ради про надання пільги, на підставі заяви платника податку, до останнього числа місяця, на який припадає дата, що настає раніше:

або кінця строку дії пільги,

або скасування рішення,

або дата початку обстеження ділянки операторами протимінної діяльності.

За відсутності даних в контролюючому органі плата за землю нараховується за інформацією, наданою платником, а при розбіжностях контролюючий орган протягом 10 робочих днів перераховує суму податку і видає нове податкове повідомлення-рішення.

Одночасно зазначаємо, що відповідно до рішень Рад (з обов’язковим зазначенням кадастрових номерів) можуть надаватися індивідуальні податкові пільги юридичним та фізичним особам за земельні ділянки, які визнані непридатними для використання через загрозу забруднення вибухонебезпечними предметами.

Рішення Рад про пільги приймаються щороку, якщо є відповідні заяви платників податку, і діють до кінця поточного календарного року.

Для отримання пільги платники податку звертаються із заявою та відповідними документами до Ради за місцем розташування об’єктів оподаткування.

Земельні ділянки, на яких об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, знищені внаслідок бойових дій:

Не нараховується та не сплачується плата за землю за земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, дані про знищення яких та дані про земельні ділянки, на яких були розташовані зазначені об'єкти нерухомого майна, внесені до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України (далі – Реєстр пошкодженого майна), в межах площ земельних ділянок:

для фізичних осіб - власників знищених об'єктів житлової нерухомості:

у селах - не більше як 0,25 га;

у селищах - не більше як 0,15 га;

у містах - не більше як 0,1 га;

для фізичних та юридичних осіб – власників знищених об'єктів нежитлової нерухомості та юридичних осіб – власників знищених об'єктів житлової нерухомості:

100 відсотків площі земельної ділянки – у разі якщо загальна площа знищеного об'єкта житлової або нежитлової нерухомості дорівнює або перевищує одну третину загальної площі земельної ділянки, на якій був розташований такий зруйнований об'єкт нерухомого майна;

50 відсотків площі земельної ділянки – у разі якщо загальна площа знищеного об'єкта житлової або нежитлової нерухомості не перевищує одну третину загальної площі земельної ділянки, на якій був розташований такий зруйнований об'єкт нерухомого майна.

Податок не нараховується і не сплачується за період:

з першого числа місяця, на який припадає дата знищення нерухомого майна, згідно з Реєстром пошкодженого майна,

до останнього числа місяця, у якому зареєстровано речове право на новозбудований на такій земельній ділянці об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, або до останнього числа місяця, в якому припинено або скасовано воєнний стан в Україні, але не пізніше ніж до 01.01.2026.

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