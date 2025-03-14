Как военным оформить завещание и доверенность без нотариуса – объяснение Минюста

Минюст разъяснил важные детали для удостоверения завещания и доверенности во время войны.

Фото: УНИАН

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В военное время, когда условия сложные, важно иметь возможность должным образом распоряжаться своим имуществом и решать юридические вопросы. Одним из таких способов является оформление завещания и доверенности. Для военнослужащих, которые находятся в районах, где отсутствуют нотариусы или должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченные на совершение нотариальных действий, закон предусматривает возможность удостоверения этих документов без участия нотариуса. Об этом рассказало Южное межрегиональное управление Министерства юстиции в Одессе.

Согласно статье 1252 Гражданского кодекса Украины, а также законам «О нотариате» и Постановлениям Кабинета Министров Украины, завещания и доверенности могут быть удостоверены без нотариуса с участием командиров воинских частей, руководителей других военных формирований и правоохранительных органов, а также уполномоченных ими лиц. Это касается военнослужащих Вооруженных Сил Украины, бойцов других формирований и представителей органов гражданской защиты, участвующих в обеспечении обороны.

Как оформить завещание или доверенность

Для удостоверения завещания или доверенности военный должен предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, вид на жительство и т.д.). Представление документов, подтверждающих право собственности на имущество завещателя, не требуется.

Командир обязан:

- разъяснить лицу, обратившемуся за удостоверением документов, его права и обязанности;

- предупредить о последствиях удостоверения завещания или доверенности;

- проверить соответствие документов требованиям закона;

- установить действительность намерений лица и отсутствие у него возражений относительно условий сделки;

- объяснить порядок отмены завещания или доверенности;

- в случае необходимости составить проект документа по устной просьбе физического лица.

Завещания и доверенности подписываются завещателем или доверителем в присутствии должностного лица.

Удостоверение завещаний и доверенностей командирами осуществляется бесплатно - военнослужащие освобождаются от уплаты средств за регистрацию таких документов, а также за дополнительные платные услуги правового и технического характера.

Доверенность - это письменный документ, которым одно лицо уполномочивает другое на представительство перед третьими лицами. Доверенность может быть предоставлена доверителем непосредственно третьему лицу (ч. 3 ст. 244 ГК Украины, п. 25 Порядка).

Командиры не имеют права удостоверять доверенности на право распоряжения недвижимостью и на управление и распоряжение ценными бумагами, корпоративными правами.

В доверенности должны быть четко определены юридические действия, на которые уполномочен представитель.

Завещание - это личное распоряжение физического лица на случай смерти (ст. 1233 ГК Украины, п. 15 Порядка). Завещание удостоверяется только в присутствии завещателя и свидетелей. Составляется письменно с указанием места и времени его составления, даты рождения завещателя и подписывается им лично. Совершение завещания через представителя не допускается.

Имущество может быть завещано только в собственность. Завещатель может обязать наследника предоставить другому лицу право пользования наследственным имуществом или его частью. Также в завещании могут быть предусмотрены условия для наследников (например, проживание в определенном месте, рождение ребенка или получение образования и т.д.) или неимущественные распоряжения (например, относительно личных документов или благотворительной деятельности и т.д.). Условие завещания является ничтожным, если оно противоречит закону или моральным принципам общества.

Если завещание или доверенность составлены неправильно или с нарушением законодательства, командир предлагает составить новый документ. Если командир отказывается удостоверить документ, он обязан письменно обосновать причину, а военный имеет право обжаловать этот отказ в суде.

После удостоверения командиром доверенности или завещания военнослужащего есть обязательный алгоритм действий:

Командир регистрирует завещание или доверенность в специальном реестре, форма которого утверждается Министерством юстиции Украины под отдельным порядковым номером. Номер, под которым зарегистрировано завещание или доверенность, отмечается в удостоверяющей надписи. В течение пяти дней документы передаются в Министерство юстиции или его территориальный орган. Минюст или его территориальный орган в течение двух рабочих дней указанные документы передают нотариусу для регистрации в Наследственном реестре или Едином реестре доверенностей. Нотариус в свою очередь в течение трех рабочих дней после получения вносит их в соответствующие реестры. Территориальный орган Министерства юстиции сообщает Минюст о регистрации доверенности, завещания, внесение сведений о них в Единый реестр доверенностей или Наследственного реестра, а Министерство юстиции сообщает об этом органу (учреждению), от которого поступили соответствующие документы.

Если военнослужащий во время ротации или отпуска имеет возможность обратиться к нотариусу или должностному лицу органа местного самоуправления, он может воспользоваться этим правом.

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