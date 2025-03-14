Норматив рабочих мест для лиц с инвалидностью распространяется как на предприятия, учреждения, организации, так и на предпринимателей.

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Гоструда объясняет, какая квота установлена ​​для трудоустройства лиц с инвалидностью на предприятии.

Отмечается, что согласно статье 19 Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью" установлено, что для работодателей, использующих наемный труд установленный норматив рабочих мест для лиц с инвалидностью в размере четырех процентов среднесписочной численности штатных работников списочного состава за год, а если работает от 8 до 25 человек, - в количестве.

Норматив рабочих мест для лиц с инвалидностью распространяется как на предприятия, учреждения, организации, так и на предпринимателей.

Ранее мы писали, какие документы необходимо предоставить лицу с инвалидностью при трудоустройстве.

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