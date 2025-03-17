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Прохождение ВЛК ограниченно годными возможно только по направлению ТЦК, для чего ТЦК сначала должен вызвать военнообязанного повесткой – суд отменил штраф ТЦК

08:35, 17 марта 2025
Апелляционный административный суд отменил штраф ТЦК, поскольку военнообязанного на ВЛК сначала должны были вызвать повесткой.
Прохождение ВЛК ограниченно годными возможно только по направлению ТЦК, для чего ТЦК сначала должен вызвать военнообязанного повесткой – суд отменил штраф ТЦК
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Прохождение военно-врачебной комиссии лицами со статусом «ограниченно годный» возможно только по направлению, выданному ТЦК. Для выдачи направления ТЦК должен вызвать военнообязанного повесткой. На это указал Шестой апелляционный административный суд в постановлении по делу №754/14932/24, отменив штраф ТЦК.

Обстоятельства дела

В октябре 2024 года истец обратился в Деснянский райсуд Киева с иском к ТЦК, в котором просил суд признать незаконным и отменить постановление о привлечении его к административной ответственности на основании ч. 3 статьи 210-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Исковые требования обоснованы тем, что 8 октября 2024 года должностными лицами ТЦК истцу была вручена повестка, согласно которой он должен был явиться в ТЦК 9 октября 2024 года в 8:30 для прохождения ВЛК. После вручения ему сообщили, что он находится в розыске, и доставили его якобы в рамках административного задержания в помещение ТЦК для составления протокола.

8 октября 2024 года в отношении него должностным лицом ТЦК был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 статьи 210-1 КУоАП, а именно за неявку в ТЦК 13 февраля 2024 года в срок, указанный в повестке, полученной 12 февраля 2024 года. После этого, 8 октября 2024 года, начальником ТЦК было вынесено постановление о закрытии дела в связи с истечением на момент рассмотрения дела сроков, предусмотренных статьей 38 КУоАП.
Как указывает истец, после составления указанных протокола и постановления должностные лица принуждали его к прохождению ВЛК 8 октября 2024 года, игнорируя тот факт, что в повестке, которую они вручили, у него была обязанность пройти ВЛК 9 октября 2024 года в 08:30.
Учитывая, что на момент вручения ему повестки и административного задержания у него при себе не было необходимых медицинских документов, заключений и справок, без которых невозможно объективно установить действительное состояние его здоровья, он отказался от прохождения ВЛК, о чем предоставил письменные объяснения. После этого в отношении него был составлен протокол по ч. 3 статьи 210-1 КУоАП и вынесено обжалуемое постановление, согласно которому на него наложен штраф в размере 25 500 грн.
Указанное постановление истец считает необоснованным и безосновательным.
Кроме того, с 21 мая 2010 года истец медицинской комиссией был признан ограниченно годным, что указано в его военном билете и в приложении «Резерв+». С учетом изменений действующего законодательства в соответствии с Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту», у истца есть срок прохождения ВЛК до 4 февраля 2025 года.

Что решили суды

Решением Деснянского районного суда Киева от 19 декабря 2024 года в удовлетворении исковых требований было отказано.

Однако коллегия судей Шестого апелляционного административного суда не согласилась с таким выводом суда первой инстанции.

Апелляционный суд указал, что процедуре прохождения истцом медицинского осмотра предшествует оформление повестки о вызове для прохождения соответствующего осмотра, выдача руководителем районного (городского) ТЦК направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра по форме согласно приложению 11 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период от 16 мая 2024 года №560, а также регистрация соответствующего направления в журнале регистрации направлений на ВЛК по форме согласно приложению 12 Порядка проведения призыва граждан от 16 мая 2024 года №560.

Как установлено материалами дела, соответствующей процедуры и этапности ответчиком не соблюдено.

В частности, повестка о вызове истца для прохождения медицинского осмотра 8 октября 2024 года в материалах дела отсутствует.

Напротив, из материалов дела и доводов сторон следует, что такая повестка была выписана после прибытия истца в ТЦК и содержит информацию о вызове истца на 9 октября 2024 года, то есть на следующий день после вынесения обжалуемого постановления №1038 от 8 октября 2024 года.

При этом сторонами не оспаривается факт административного задержания истца и доставления его в ТЦК 8 октября 2024 года.

Согласно содержанию постановления, истец 8 октября 2024 года отказался от прохождения военно-врачебной комиссии, чем нарушил законодательство о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Однако из материалов дела и отзыва ответчика наличие направления ТЦК на прохождение ВЛК 8 октября 2024 года на имя истца не установлено.

Наряду с этим, коллегия судей также учитывает, что согласно данным приложения «Резерв+», истец имеет статус ограниченно годного в военное время от 21 мая 2010 года. Согласно содержанию отзыва на исковое заявление, соответствующие обстоятельства ответчиком не оспариваются.
Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту» №3621-IX от 21 марта 2024 года, который вступил в силу 4 мая 2024 года, статус «ограниченно годный» отменен.
Частью 2 Заключительных и переходных положений Закона №3621-IX установлено, что граждане Украины, признанные ограниченно годными до вступления в силу этим Законом, в течение 9 месяцев с даты вступления в силу этого Закона подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения годности к военной службе.
Из вышеизложенного следует, что до 4 февраля 2025 года включительно истец обязан пройти повторный медицинский осмотр с целью определения годности к военной службе.
Согласно Правилам воинского учета (приложение 2 к Порядку, утвержденному постановлением КМУ от 30 декабря 2022 года №1487), призывники, военнообязанные и резервисты должны явиться в ТЦК в сроки, указанные в мобилизационных распоряжениях, повестках, распоряжениях для постановки на воинский учет и определения назначения на особый период, оформления военно-учетных документов, прохождения медицинского осмотра, направления на подготовку с целью получения или совершенствования военно-учетной специальности, призыва на военную службу или на учебные (проверочные) и специальные сборы военнообязанных и резервистов.

Как следует из официальных разъяснений Министерства обороны, прохождение военно-врачебной экспертизы лицами со статусом «ограниченно годный» до 4 февраля 2025 года возможно только по направлению, выданному ТЦК. Для выдачи направления ТЦК должен вызвать военнообязанного повесткой.

Однако, как уже установлено коллегией судей, соответствующих документов (повестки и направления для прохождения военно-врачебной экспертизы 8 октября 2024 года) ответчиком не составлено и истцу не вручено.

Таким образом, суд, исходя из совокупности установленного и изложенного, пришел к выводу, что в данном случае отсутствует вина истца в совершении правонарушения, за которое он был привлечен к административной ответственности согласно обжалуемому постановлению, в связи с чем отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 210-1 Кодекса об административных правонарушениях. Административное взыскание наложено на истца незаконно и необоснованно, поэтому имеются правовые основания для отмены постановления о наложении на истца административного взыскания и закрытия производства по делу.

Таким образом, исковые требования подлежат полному удовлетворению.

Автор: Наталя Мамченко

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Прохождение ВЛК ограниченно годными возможно только по направлению ТЦК, для чего ТЦК сначала должен вызвать военнообязанного повесткой – суд отменил штраф ТЦК

Апелляционный административный суд отменил штраф ТЦК, поскольку военнообязанного на ВЛК сначала должны были вызвать повесткой.

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