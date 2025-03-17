Прохождение ВЛК ограниченно годными возможно только по направлению ТЦК, для чего ТЦК сначала должен вызвать военнообязанного повесткой – суд отменил штраф ТЦК

Апелляционный административный суд отменил штраф ТЦК, поскольку военнообязанного на ВЛК сначала должны были вызвать повесткой.

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Прохождение военно-врачебной комиссии лицами со статусом «ограниченно годный» возможно только по направлению, выданному ТЦК. Для выдачи направления ТЦК должен вызвать военнообязанного повесткой. На это указал Шестой апелляционный административный суд в постановлении по делу №754/14932/24, отменив штраф ТЦК.

Обстоятельства дела

В октябре 2024 года истец обратился в Деснянский райсуд Киева с иском к ТЦК, в котором просил суд признать незаконным и отменить постановление о привлечении его к административной ответственности на основании ч. 3 статьи 210-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Исковые требования обоснованы тем, что 8 октября 2024 года должностными лицами ТЦК истцу была вручена повестка, согласно которой он должен был явиться в ТЦК 9 октября 2024 года в 8:30 для прохождения ВЛК. После вручения ему сообщили, что он находится в розыске, и доставили его якобы в рамках административного задержания в помещение ТЦК для составления протокола.

8 октября 2024 года в отношении него должностным лицом ТЦК был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 статьи 210-1 КУоАП, а именно за неявку в ТЦК 13 февраля 2024 года в срок, указанный в повестке, полученной 12 февраля 2024 года. После этого, 8 октября 2024 года, начальником ТЦК было вынесено постановление о закрытии дела в связи с истечением на момент рассмотрения дела сроков, предусмотренных статьей 38 КУоАП.

Как указывает истец, после составления указанных протокола и постановления должностные лица принуждали его к прохождению ВЛК 8 октября 2024 года, игнорируя тот факт, что в повестке, которую они вручили, у него была обязанность пройти ВЛК 9 октября 2024 года в 08:30.

Учитывая, что на момент вручения ему повестки и административного задержания у него при себе не было необходимых медицинских документов, заключений и справок, без которых невозможно объективно установить действительное состояние его здоровья, он отказался от прохождения ВЛК, о чем предоставил письменные объяснения. После этого в отношении него был составлен протокол по ч. 3 статьи 210-1 КУоАП и вынесено обжалуемое постановление, согласно которому на него наложен штраф в размере 25 500 грн.

Указанное постановление истец считает необоснованным и безосновательным.

Кроме того, с 21 мая 2010 года истец медицинской комиссией был признан ограниченно годным, что указано в его военном билете и в приложении «Резерв+». С учетом изменений действующего законодательства в соответствии с Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту», у истца есть срок прохождения ВЛК до 4 февраля 2025 года.

Что решили суды

Решением Деснянского районного суда Киева от 19 декабря 2024 года в удовлетворении исковых требований было отказано.

Однако коллегия судей Шестого апелляционного административного суда не согласилась с таким выводом суда первой инстанции.

Апелляционный суд указал, что процедуре прохождения истцом медицинского осмотра предшествует оформление повестки о вызове для прохождения соответствующего осмотра, выдача руководителем районного (городского) ТЦК направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра по форме согласно приложению 11 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период от 16 мая 2024 года №560, а также регистрация соответствующего направления в журнале регистрации направлений на ВЛК по форме согласно приложению 12 Порядка проведения призыва граждан от 16 мая 2024 года №560.

Как установлено материалами дела, соответствующей процедуры и этапности ответчиком не соблюдено.

В частности, повестка о вызове истца для прохождения медицинского осмотра 8 октября 2024 года в материалах дела отсутствует.

Напротив, из материалов дела и доводов сторон следует, что такая повестка была выписана после прибытия истца в ТЦК и содержит информацию о вызове истца на 9 октября 2024 года, то есть на следующий день после вынесения обжалуемого постановления №1038 от 8 октября 2024 года.

При этом сторонами не оспаривается факт административного задержания истца и доставления его в ТЦК 8 октября 2024 года.

Согласно содержанию постановления, истец 8 октября 2024 года отказался от прохождения военно-врачебной комиссии, чем нарушил законодательство о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Однако из материалов дела и отзыва ответчика наличие направления ТЦК на прохождение ВЛК 8 октября 2024 года на имя истца не установлено.

Наряду с этим, коллегия судей также учитывает, что согласно данным приложения «Резерв+», истец имеет статус ограниченно годного в военное время от 21 мая 2010 года. Согласно содержанию отзыва на исковое заявление, соответствующие обстоятельства ответчиком не оспариваются.

Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту» №3621-IX от 21 марта 2024 года, который вступил в силу 4 мая 2024 года, статус «ограниченно годный» отменен.

Частью 2 Заключительных и переходных положений Закона №3621-IX установлено, что граждане Украины, признанные ограниченно годными до вступления в силу этим Законом, в течение 9 месяцев с даты вступления в силу этого Закона подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения годности к военной службе.

Из вышеизложенного следует, что до 4 февраля 2025 года включительно истец обязан пройти повторный медицинский осмотр с целью определения годности к военной службе.

Согласно Правилам воинского учета (приложение 2 к Порядку, утвержденному постановлением КМУ от 30 декабря 2022 года №1487), призывники, военнообязанные и резервисты должны явиться в ТЦК в сроки, указанные в мобилизационных распоряжениях, повестках, распоряжениях для постановки на воинский учет и определения назначения на особый период, оформления военно-учетных документов, прохождения медицинского осмотра, направления на подготовку с целью получения или совершенствования военно-учетной специальности, призыва на военную службу или на учебные (проверочные) и специальные сборы военнообязанных и резервистов.

Как следует из официальных разъяснений Министерства обороны, прохождение военно-врачебной экспертизы лицами со статусом «ограниченно годный» до 4 февраля 2025 года возможно только по направлению, выданному ТЦК. Для выдачи направления ТЦК должен вызвать военнообязанного повесткой.

Однако, как уже установлено коллегией судей, соответствующих документов (повестки и направления для прохождения военно-врачебной экспертизы 8 октября 2024 года) ответчиком не составлено и истцу не вручено.

Таким образом, суд, исходя из совокупности установленного и изложенного, пришел к выводу, что в данном случае отсутствует вина истца в совершении правонарушения, за которое он был привлечен к административной ответственности согласно обжалуемому постановлению, в связи с чем отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 210-1 Кодекса об административных правонарушениях. Административное взыскание наложено на истца незаконно и необоснованно, поэтому имеются правовые основания для отмены постановления о наложении на истца административного взыскания и закрытия производства по делу.

Таким образом, исковые требования подлежат полному удовлетворению.

Автор: Наталя Мамченко

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