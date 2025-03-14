Дожди, морозы и гололед – с 15 марта украинцев снова ждет «зима»

В ГСЧС советуют 15 марта доставать пуховики и шарфы из шкафов.

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В Украину надвигаются дожди, которые постепенно перейдут в снег. Таким образом, синоптики Укргидрометцентра предупреждают об ухудшении погодных условий 15-19 марта. В частности, украинцев ожидают дожди, снег, мороз и гололед.

Где ожидать самые сложные условия:

15-16 марта – Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Черниговская и Сумская области столкнутся со снежным покровом высотой 3-10 см, возможным налипанием мокрого снега и гололедицей на дорогах.

Температурные «качели»:

17-19 марта – ночью ожидается понижение температуры до -1…-8°C, а днем столбики термометров покажут 0…+6°C.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям советуют доставать пуховики и шарфы из шкафов для зимнего хранения и не забывать об осторожности на дорогах.

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