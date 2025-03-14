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На должность члена Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей будет объявлен новый конкурс

15:15, 14 марта 2025
Этический совет не смог отобрать необходимое количество кандидатов для заполнения всех вакантных должностей членов Совета правосудия.
На должность члена Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей будет объявлен новый конкурс
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Этический совет 14 марта обратился к Совету судей Украины с уведомлением о необходимости объявления нового конкурса на должность члена Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей Украины.

Напомним, что 6 марта Этический совет по итогам собеседований с кандидатами на две вакантные должности членов ВСП по квоте Съезда судей отобрал всего двух претендентов

При этом документы для участия в отборе подали 14 кандидатов.

Следовательно, учитывая, что после отбора Этическим советом, на одну вакантную должность члена ВСП должно остаться, по меньшей мере, два претендента, то возникла необходимость в проведении нового отбора на должность члена ВСП.

Также необходимо отметить, что проведение нового конкурса на должность члена Совета правосудия, вероятно, скажется и на сроках проведения Съезда судей, который должен назначить членов ВСП на должности, ведь вряд ли съезд судей будет собираться для назначения только одного члена Совета правосудия.

Напомним, что 16 марта истекает четырехлетний срок полномочий членов Совета правосудия по квоте Съезда судей Виталия Салихова и Инны Плахтий.

Автор: Вячеслав Хрипун

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