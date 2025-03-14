Какой алгоритм получения статуса участника боевых действий участниками ДФТГ – объяснение Минобороны

Украинские добровольцы из территориальных общин могут получить право на статус участника боевых действий.

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Министерство обороны Украины приняло важный приказ, регулирующий предоставление статуса участника боевых действий для лиц, входивших в состав добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ). Согласно приказу от 4 декабря 2024 года № 808, эти лица, которые принимали непосредственное участие в мероприятиях для обеспечения обороны Украины и защиты ее населения, имеют право подавать заявления на получение соответствующего статуса с 14 февраля 2025 года. Это решение значительно облегчает процесс признания заслуг добровольцев, участвовавших в военных действиях против российской агрессии.

Что такое ДФТГ?

Добровольческое формирование территориальной общины (ДФТГ) создается инициативной группой местных жителей при участии командира воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (Сил ТРО ВСУ) и представителей органов местного самоуправления. Каждое такое формирование получает командующего по приказу Командующего Сил ТРО ВСУ после согласования с Командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Кто может подавать заявления на получение статуса?

Заявки могут подавать лица, которые принимали участие в боевых задачах в районах ведения военных действий по распоряжению командующих Сил ТРО ВСУ. Эти добровольцы должны иметь боевое распоряжение и выполнять задачи по территориальному принципу под непосредственным руководством командиров.

Куда обращаться?

Для подачи заявления можно обращаться:

к командиру соответствующего ДФТГ;

в случае расформирования ДФТГ - к командиру воинской части Сил ТРО ВСУ;

в комиссии по вопросам признания участниками боевых действий в воинских частях, где находились добровольческие формирования.

Необходимые документы для подачи заявления

Заявление по определенной форме.

Справка об участии в мероприятиях, необходимых для обороны Украины, по утвержденным формам.

Сроки рассмотрения документов

Рассмотрение представленных материалов может осуществляться непосредственно в воинской части, координирующей ДФТГ, или специальной комиссией в течение одного месяца с момента подачи документов. Воинские части автоматически вносят сведения в Единый государственный реестр ветеранов войны в режиме реального времени.

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