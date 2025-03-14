Москву второй раз за неделю атаковали дроны, видео

Москву второй раз за неделю атаковали дроны. В столице РФ и нескольких населенных пунктах Подмосковья раздавались взрывы и произошло возгорание.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что местная ПВО "отбила атаку" четырех дронов, летевших на Москву.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дроны летали над городом Балашиха, граничащим с восточной частью Москвы.
В Москве ЖК "Кутузовский" обломки сбитого БПЛА упали на козырек подъезда. На улице Лестева дрон воткнулся в многоквартирный дом. На его крыше вспыхнул пожар.
Также в Москве обломки БПЛА упали на козырек подъезда ЖК "Авангард".
Видео взрывов публикуют местные каналы.
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