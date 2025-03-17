Проходження ВЛК обмежено придатними можливе лише за направленням ТЦК, для чого ТЦК спочатку має викликати військовозобов'язаного повісткою – суд скасував штраф ТЦК

Апеляційний адміністративний суд скасував штраф ТЦК, бо військовозобов’язаного на ВЛК спочатку мали викликати повісткою.

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Проходження військово-лікарської комісії особами зі статусом «обмежено придатний» можливе лише за направленням, виданим ТЦК. Для видачі направлення ТЦК має викликати військовозобов`язаного повісткою. На це вказав Шостий апеляційний адміністративний суд у постанові по справі 754/14932/24, скасувавши штраф ТЦК.

Обставини справи

У жовтні 2024 року позивач звернувся до Деснянського райсуду Києва з позовом до ТЦК, в якому просив суд визнати протиправною і скасувати постанову щодо притягнення його до адміністративної відповідальності на підставі ч. 3 статті 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що 8.10.2024 посадовими особами ТЦК позивачу було вручено повістку, згідно з якою він повинен був з`явитись до ТЦК 9.10.2024 о 8.30 год. для проходження ВЛК. Після вручення йому повідомили, що він перебуває у розшуку та доставили його нібито в рамках адміністративного затримання до приміщення ТЦК для складання протоколу.

8.10.2024 відносно нього посадовою особою ТЦК було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 статті 210-1 КУпАП, а саме неприбуття до ТЦК 13.02.2024 у строк, зазначений у повістці, отриманій 12.02.2024. Після цього, 8.10.2024 начальником ТЦК було винесено постанову про закриття справи у зв`язку із закінченням на момент розгляду справи строків, передбачених статтею 38 КУпАП.

Як вказує позивач, після складення вказаних протоколу та постанови, посадові особи примушували його до проходження ВЛК 8.10.2024, ігноруючи той факт, що у повістці, яку вони вручили, у нього був обов`язок пройти ВЛК 9.10.2024 о 08.30 год.

З урахуванням того, що на момент вручення йому повістки та адміністративного затримання він не мав при собі необхідних медичних документів, висновків та заключень, без яких неможливо об`єктивно встановити дійсний стан його здоров`я, він відмовився від проходження ВЛК, про що ним було надано письмові пояснення. Після цього відносно нього було складено протокол за ч. 3 статті 210-1 КУпАП та винесено оскаржувану постанову, згідно якої на нього накладено штраф 25 500 грн.

Зазначену постанову позивач вважає необґрунтованою і безпідставною.

Крім того, з 21.05.2010 позивач медичною комісією був визнаний обмежено придатним, що зазначено у його військовому квитку та в додатку «Резерв+». З урахуванням змін чинного законодавства відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист», у позивача є строк проходження ВЛК до 04.02.2025.

Що вирішили суди

Рішенням Деснянського районного суду Києва від 19 грудня 2024 року у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Однак колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду не погодилася з таким висновком суду першої інстанції.

Апеляційний суд вказав, що процедурі проходження позивачем медичного огляду передує формування повістки про виклик для проходження відповідного огляду, видача керівником районного (міського) ТЦК направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду за формою згідно з додатком 11 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період від 16.05.2024 №560 та реєстрація відповідного направлення в журналі реєстрації направлень на ВЛК за формою згідно з додатком 12 Порядку проведення призову громадян від 16.05.2024 №560.

Як встановлено матеріалами справи, відповідної процедури та етапності відповідачем не дотримано.

Зокрема, повістка про виклик позивача для проходження медичного огляду 8.10.2024 у матеріалах справи відсутня.

Натомість, з матеріалів справи та доводів сторін, вбачається, що така повістка була виписана після прибуття позивача до ТЦК та містить інформацію про виклик позивача на 9.10.2024, тобто на наступний день після винесення оскаржуваної Постанови №1038 від 8.10.2024.

При цьому, сторонами не заперечується факт адміністративного затримання позивача та доставлення його до ТЦК 8.10.2024.

За змістом постанови, позивач 8.10.2024 відмовився від проходження військово-лікарської комісії, чим порушив законодавство про мобілізаційну підготовки і мобілізацію.

Втім, з матеріалів справи та відзиву відповідача, наявність направлення ТЦК на проходження ВЛК 8.10.2024 на ім`я позивача, не встановлено.

Поряд з цим, колегія суддів також враховує, що відповідно до даних застосунку «Резерв+», позивач має статус обмежено придатного у воєнний час від 21.05.2010. За змістом відзиву на позовну заяву, відповідні обставини відповідачем не заперечуються.

Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» № 3621-ІХ від 21.03.2024, який набув чинності 4.05.2024 скасовано статус «обмежено придатний».

Частиною 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону 3621-ІХ визначено, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до набрання чинності цим Законом, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.

З наведеного вбачається, що у строк до 4.02.2025 включно позивач зобов`язаний пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

Відповідно до Правил військового обліку (додаток 2 до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2022 №1487) призовники, військовозобов`язані та резервісти повинні прибути до ТЦК у строки, зазначені в мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях відповідно для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори військовозобов`язаних та резервістів.

Як вбачається з офіційних роз`яснень Міністерства оборони проходження військово-лікарської експертизи особами зі статусом «обмежено придатний» до 4.02.2025 можливе лише за направленням, виданим ТЦК. Для видачі направлення ТЦК має викликати військовозобов`язаного повісткою.

Втім, як уже встановлено колегією суддів, відповідних документів (повістки та направлення для проходження військово-лікарської експертизи 8.10.2024) відповідачем не складено та позивачу не вручено.

Таким чином, суд у сукупності встановленого та викладеного дійшов висновку, що у даному випадку відсутня вина позивача у вчиненні правопорушення, за яке його було притягнуто до адміністративної відповідальності відповідно до оскаржуваної постанови, у зв`язку з чим відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, адміністративне стягнення накладено на позивача незаконно та необґрунтовано, тому наявні правові підстави для скасування постанови про накладення на позивача адміністративного стягнення і закриття провадження у справі.

Відтак, позовні вимоги підлягають задоволенню повністю.

Автор: Наталя Мамченко

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