Зеленский уволил начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и назначил на его должность Андрея Гнатова

Генерал-майор Андрей Гнатов стал новым начальником Генштаба.

На фото – новый начальник Генштаба Андрей Гнатов

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Президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Андрея Гнатова новым начальником Генерального штаба ВСУ. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Анатолий Баргилевич уволен с должности главы Генштаба, но продолжит службу как Генеральный инспектор Минобороны.

Отметим, что в конце февраля Андрей Гнатов был назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ. Его задачей было повышение качества подготовки оперативных штабов и налаживание лучшего взаимодействия между командными структурами и фронтом.

Он перешел в Генштаб ВСУ с должности командующего Объединенными силами ВСУ.

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