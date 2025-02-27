Андрія Гнатова призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ

Напередодні Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони Рустем Умєров своїм наказом, за погодженням з Президентом, призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України.

На новій посаді Гнатов буде відповідати «за генерацію сил та співробітництво з партнерами», зазначив Умєров.

«Пан Гнатов має понад 27 років досвіду в армії, служив на ключових посадах – від командира бригади морської піхоти до Командувача об'єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування «Схід», – зазначив очільник Міноборони.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.