США можуть вжити заходів проти РФ, якщо вона не погодиться на режим припинення вогню в Україні, — Волц

Майк Волтц заявив, що Вашингтон може посилити тиск на РФ, якщо вона не погодиться на встановлення режиму припинення вогню.

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Адміністрація Сполучених Штатів розглядає можливість застосування різних заходів на Росію, якщо вона відмовиться від припинення вогню в Україні. Про це заявив радник Дональда Трампа із нацбезпеки Майк Волтц у бесіді з ABC News.

«Безперечно, розглядаються всі варіанти», - заявив він.

Про які саме заходи йдеться - не уточнив Волтц. Можливо, він мав на увазі санкції. Як відомо, США посилюють санкції проти нафтового, газового та банківського секторів Росії.

Нагадаємо, що у США допустили жорсткі санкції проти Росії для успіху на переговорах.

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