США не станут колебаться в вопросе ужесточения санкций против РФ, — министр финансов Бессент

В США допустили жесткие санкции против России для успеха на переговорах.

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Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что президент Дональд Трамп не станет колебаться в вопросе повышения санкционного давления в отношении России для успеха переговоров по Украине.

Также он добавил, что Трамп готов оказывать давление "на обе стороны" для достижения успеха.

"Если мы возьмем шкалу от нуля до десяти, то, по-моему, санкции администрации Байдена против РФ оценивались в три балла. Потом их подняли до шести. Я могу вам сказать, что мы без колебаний поднимем их до десяти. Все это является частью плана Трампа для успешных переговоров. Он хочет оказать максимальное давление на обе стороны", - сказал Бессент телеканалу CNBC.

Напомним, что издание Reuters сообщило, что Россия просит компании предложить, какие санкции Москва должна попытаться снять на переговорах с Вашингтоном.

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