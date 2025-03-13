Избрано руководство Винницкого окружного административного суда

Председателем суда стал Виталий Дончик, его заместителем – Павел Комар.

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13 марта состоялось собрание судей Винницкого окружного административного суда, на повестку дня которого, в частности, был вынесен вопрос об избрании руководства судебного учреждения.

Так, председателем Винницкого окружного административного суда избран Дончик Виталий Владимирович, заместителем председателя – Комар Павел Анатольевич.

Как известно, согласно нормам Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, определенном законом. Полномочия председателя местного суда определены статьей 24 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Напомним, избрали главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

Кроме того, избраны председатели Ивано-Франковского апелляционного суда и Млиновского районного суда Ровенской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Также избрали председателя Городнянского районного суда Черниговской области.

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