Избрано руководство Винницкого окружного административного суда

13 марта состоялось собрание судей Винницкого окружного административного суда, на повестку дня которого, в частности, был вынесен вопрос об избрании руководства судебного учреждения.
Так, председателем Винницкого окружного административного суда избран Дончик Виталий Владимирович, заместителем председателя – Комар Павел Анатольевич.
Как известно, согласно нормам Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, определенном законом. Полномочия председателя местного суда определены статьей 24 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».
Напомним, избрали главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.
Кроме того, избраны председатели Ивано-Франковского апелляционного суда и Млиновского районного суда Ровенской области.
Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.
Также избрали председателя Городнянского районного суда Черниговской области.
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