Alibaba представила обновленную версию ИИ-ассистентом Quark

Alibaba представила Quark - первый массовый ИИ-сервис на базе Qwen.

Фото: alizila

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Китайская компания Alibaba презентовала обновленное приложение Quark, которое получило встроенного ИИ-ассистента на базе языковой модели Qwen. Это первый сервис компании для массового пользования, который полностью использует ее собственные разработки в сфере искусственного интеллекта.

Quark теперь предлагает возможности чат-бота, функцию «глубокого мышления», а также помощь в написании документов, создании изображений, презентаций и планировании путешествий. Кроме того, приложение сможет проводить медицинскую диагностику, хотя детали этой функции пока не раскрываются.

Одной из главных особенностей обновления является способность программы формировать ответы, которые содержат дополнительную информацию из разных источников, а также предоставлять ссылки для проверки.

Quark, запущенный в 2016 году как веб-браузер, уже насчитывает более 200 миллионов пользователей в Китае. По словам компании, он стал крупнейшим ИИ-поисковиком на рынке.

«Эта версия Quark - только начало. Мы видим его как ворота к безграничным возможностям, где пользователи могут исследовать все с помощью ИИ», - заявил Ву Цзя, генеральный директор Quark и вице-президент Alibaba Group.

Alibaba также планирует расширить инвестиции в три ключевых направления: ИИ-инфраструктуру и облачные вычисления, разработку базовых моделей и создание ИИ-приложений, а также интеграцию искусственного интеллекта в существующие сервисы компании.

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