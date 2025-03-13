Alibaba представила оновлену версію ШІ-асистентом Quark

Alibaba представила Quark – перший масовий ШІ-сервіс на базі Qwen.

Фото: alizila

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Китайська компанія Alibaba презентувала оновлений додаток Quark, який отримав вбудованого ШІ-асистента на базі мовної моделі Qwen. Це перший сервіс компанії для масового користування, який повністю використовує її власні розробки у сфері штучного інтелекту.

Quark тепер пропонує можливості чат-бота, функцію «глибокого мислення», а також допомогу у написанні документів, створенні зображень, презентацій і плануванні подорожей. Крім того, додаток зможе проводити медичну діагностику, хоча деталі цієї функції поки не розкриваються.

Однією з головних особливостей оновлення є здатність програми формувати відповіді, які містять додаткову інформацію з різних джерел, а також надавати посилання для перевірки.

Quark, запущений у 2016 році як веббраузер, вже налічує понад 200 мільйонів користувачів у Китаї. За словами компанії, він став найбільшим ШІ-пошуковиком на ринку.

«Ця версія Quark – лише початок. Ми бачимо його як ворота до безмежних можливостей, де користувачі можуть досліджувати все за допомогою ШІ», — заявив Ву Цзя, генеральний директор Quark і віцепрезидент Alibaba Group.

Alibaba також планує розширити інвестиції у три ключові напрямки: ШІ-інфраструктуру та хмарні обчислення, розробку базових моделей і створення ШІ-додатків, а також інтеграцію штучного інтелекту в існуючі сервіси компанії.

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