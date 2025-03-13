Обрано голову Господарського суду Закарпатської області

Суд очолила Леся Пригара.

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У Господарському суді Закарпатської області 13 березня відбулись збори суддів, на порядок денний яких виносились наступні питання:

1. Про підсумки роботи Господарського суду Закарпатської області у 2024 році.

2. Про підсумки використання бюджетних коштів за 2024 рік та перспективи використання бюджетних асигнувань у 2025 році.

3. Про стан розгляду звернень, скарг юридичних та фізичних осіб, які надійшли до Господарського суду Закарпатської області у II півріччі 2024 року.

4. Про затвердження змін до Положення про апарат Господарського суду Закарпатської області.

5. Обрання на адміністративну посаду голови Господарського суду Закарпатської області.

У суді повідомили, що за результатами таємного голосування головою Господарського суду Закарпатської області обрано Лесю Пригару.

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Крім цього, обрано голів Івано-Франківського апеляційного суду та Млинівського районного суду Рівненської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Також обрали голову Городнянського районного суду Чернігівської області.

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