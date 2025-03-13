Правоохоронці з Вінниччини організували схему із вивезення за кордон військових, які пішли в СЗЧ

За 6 тисяч доларів ділки підвозили до кордону з Молдовою військових, які перебували у розшуку за фактом самовільного залишення частини.

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На Вінниччині правоохоронці організували схему із переправлення за кордон військових, які перебували в СЗЧ. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Восени 2024 року двоє фігуранти вирішили організувати нелегальний підробіток із вивозу за кордон військових, які перебували у розшуку за фактом самовільного залишення частини. У цьому їм допомагав місцевий мешканець.

Так, використовуючи своє службове становище та знайомства, ділки знаходили клієнтів та забезпечували їхнє перевезення до кордону з Молдовою у Вінницькій області. В подальшому втікачі пішки за вказаними маршрутами у супроводі підозрюваних залишали Україну.

Вартувала така послуга 6 тисяч доларів з людини. Кошти за нелегальний виїзд з України зловмисники отримували на криптогаманці цивільного учасника схеми.

Прикордонники затримали усіх трьох учасників схеми у селі Козлівка Тульчинського району при спробі переведення через кордон трьох військових з Одеси, що перебували в СЗЧ.

В результаті було складено відповідні протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП, а затриманих доставлено до ДБР.

Працівники ДБР спільно з Нацполіцією провели необхідні слідчі дії та встановили усі обставини злочину.

Усім трьом організаторам оборудки повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Крім того, одному із військових, що намагалися нелегально виїхати з країни, також повідомлено про підозру у дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

Вирішується питання щодо повідомлення про підозри ще двом затриманим військовим.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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