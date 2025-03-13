Правоохранители из Винницкой области организовали схему по вывозу за границу военных, которые находились в СЗЧ

За 6 тысяч долларов дельцы подвозили к границе с Молдовой военных, находившихся в розыске по факту самовольного ухода из части.

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В Винницкой области правоохранители организовали схему по переправке за границу военнослужащих, которые находились в СЗЧ. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Осенью 2024 года двое фигурантов решили организовать нелегальный заработок по вывозу за границу военных, которые находились в розыске по факту самовольного оставления части. В этом им помогал местный житель.

Используя свое служебное положение и связи, дельцы находили клиентов и обеспечивали их транспортировку к границе с Молдовой в Винницкой области. В дальнейшем беглецы пешком по указанным маршрутам в сопровождении подозреваемых покидали Украину.

Стоимость такой услуги составляла 6 тысяч долларов с человека. Деньги за нелегальный выезд из Украины злоумышленники получали на криптокошельки гражданского участника схемы.

Пограничники задержали всех троих участников схемы в селе Козловка Тульчинского района при попытке перевести через границу трех военных из Одессы, находившихся в СЗЧ.

В результате были составлены соответствующие протоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП, а задержанные доставлены в ГБР.

Сотрудники ГБР совместно с Нацполицией провели необходимые следственные действия и установили все обстоятельства преступления.

Всем трем организаторам схемы сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Кроме того, одному из военных, пытавшемуся нелегально покинуть страну, также сообщено о подозрении в дезертирстве, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Решается вопрос о сообщении о подозрении еще двум задержанным военным.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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