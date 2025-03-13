WhatsApp тестирует функцию быстрого поиска ответов в чатах

WhatsApp тестирует новую функцию для отслеживания ответов в чатах.

Фото: Digital Trends

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В WhatsApp появится функция, которая позволит быстро находить все ответы на конкретное сообщение, нажимая на него. Это устранит потребность прокручивать чат в поисках отдельных реплик. Об этом сообщает WABetaInfo.

Обновление уже доступно в бета-версии WhatsApp 2.25.7.7 для Android. Ожидается, что функция будет работать как в индивидуальных, так и в групповых чатах.

Пока неизвестно, когда эта возможность станет доступной для всех пользователей. Она призвана облегчить навигацию в разговорах, особенно в больших групповых чатах.

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