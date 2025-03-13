Евгений Пикалов: реформа пенитенциарной системы является частью дорожной карты европейской интеграции

В проекте дорожной карты заложено развитие пенитенциарной системы, упоминаются как Стратегия, так и определенные инициативы по развитию правоохранительного компонента Государственной криминально-исполнительной службы (ГКИС).

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От успешного выполнения «домашних заданий» на практическом этапе переговорного процесса Украины с ЕС зависит скорость и качество нашей адаптации к требованиям и критериям, имплементация которых приближает к членству в Европейском Союзе. Приоритетным и основным является кластер «Fundamentals», который касается верховенства права, прозрачности власти, качества демократических институтов. Среди ведущих маркеров нашей готовности к такой трансформации – реформа национальной пенитенциарной системы.

ДКВС розбудовує правоохоронний компонент

Про це під час нещодавнього установчого засідання зі створення Консультативної експертної ради при Державній кримінально-виконавчій службі зазначив заступник міністра юстиції України Євген Пікалов.

За його словами, робота згаданого дорадчого органу має стратегічно сконцентруватися на критичному аналізі чинної нормативної бази у сфері виконання кримінальних покарань, аби згенерувати рекомендації з її удосконалення з урахуванням кращих міжнародних практик.

«Наразі триває робота з перегляду законопроєкту «Про пенітенціарну систему», так само чекає на перегляд і Дисциплінарний статут пенітенціарної системи. У нас є багато ініціатив щодо розвитку ДКВС – є куди рухатися і що покращувати. І йдеться не лише про права засуджених, а й у принципі про розбудову спроможностей самої служби. Ми реально потребуємо експертної підтримки, чесного зворотного зв’язку. І для цього створюємо майданчик для співпраці та конструктиву», – зауважив заступник міністра.

Одним з визначних дороговказів у роботі кримінально-виконавчої системи є виконання «Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року», а також проєкт дорожньої карти її з подальшого розвитку. Саме остання стане предметом експертної уваги новоствореної консультативної ради.

Єврокомісія виконала скрінінговий звіт українського законодавства і нашого прогресу в імплементації угоди про асоціацію й у розділах 23 та 24 (правоохоронна і судова системи) викладено низку рекомендацій щодо дій українського Уряду в контексті імплементації актів права ЄС. На виконання цього звіту українська сторона розробила проєкт дорожньої карти. Днями його фінальний драфт скеровано на розгляд у Брюссель. Він передбачає 505 заходів у цих розділах.

«У проєкті дорожньої карти закладено розвиток пенітенціарної системи, там згадується і Стратегія, і певні наші ініціативи з розбудови правоохоронного компоненту ДКВС, який перебуває ще в зародковому стані. Адже у нас, приміром, немає реальної спроможності проводити негласні слідчо-розшукові дії, оперативно-розшукові заходи, немає підрозділу, спроможного це виконувати, бракує повноцінної системи внутрішньої безпеки, здатної захищати персонал і водночас документувати правопорушення, вчинені ним», - Євген Пікалов окреслює сфери, в яких слід очікувати змін.

Міжнародні партнери допоможуть з необхідними трансформаціями

Також посадовець повідомив, що в ДКВСУ вже створено нові оперативні структури, зокрема внутрішньої безпеки, відділи ОТЗ та оперативного документування, поліграфологів, кіберпідтримки, міжнародного співробітництва. Тобто, наразі триває функціональне наповнення нової структури служби, що відповідає візії згаданої дорожньої карти. У цій роботі допомагають партнери з проєкту ЄС «Право-Justice» і Євген Пікалов закликав учасників Консультативної ради активно долучитися до цього процесу.

Натомість координаторка проєктів з питань правосуддя, пенітенціарної реформи, УНЗ ООН (UNODC) Кароліна Ньєто Гомес також висловилася про залучення до роботи означеної ради в розробці законодавчих ініціатив, оскільки саме UNODC є хранителем пенітенціарних стандартів, розроблених у світі.

«Цього року наша організація планує розробити дорожню карту у відповідь на частини 23 і 24 скрінінгового звіту Єврокомісії щодо ресоціалізації та реінтеграції засуджених, що включатиме як пенітенціарний компонент власне відбування покарання, так і подальшу підтримку під час пробаційних заходів. Перша зустріч відбудеться уже в квітні. І цю дорожню карту критично важливо обговорити зокрема і на полях Консультативної експертної ради при ДКВС України. Ми готові до практичного діалогу з цих питань, зокрема у плані координації з різними донорами», - повідомила пані Гомес.

Геннадій Карпюк, спеціально для «Судово-юридичної газети»

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