80 тысяч евро исчезли из сейфа полиции Берлина – начато расследование

В штаб-квартире полиции Берлина исчезли деньги, изъятые по уголовному делу.

Фото: Bild

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Полиция Берлина расследует исчезновение 80 тысяч евро, которые были конфискованы в рамках уголовного дела и хранились в штаб-квартире правоохранителей. Об этом сообщает Bild.

Деньги находились в сейфе в полицейском участке на Фризенштрассе в районе Кройцберг. Обнаружить их исчезновение удалось случайно - во время размещения в том же сейфе наличности, изъятой по другому делу.

Инцидент вызвал внутреннее расследование. 12 марта на месте работали эксперты-криминалисты, которые собирали доказательства.

Представитель берлинской полиции Флориан Нат подтвердил факт исчезновения денег. В то же время он не исключает, что средства могли быть перемещены или утеряны.

«Было бы несправедливо подозревать коллег на этом этапе. Мы находимся в самом начале нашего расследования, которое проводится чрезвычайно тщательно», - отметил Нат.

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