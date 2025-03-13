80 тисяч євро зникли з сейфа поліції Берліна – розпочато розслідування

У штаб-квартирі поліції Берліна зникли гроші, вилучені у кримінальній справі.

Фото: Bild

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Поліція Берліна розслідує зникнення 80 тисяч євро, які були конфісковані в межах кримінальної справи та зберігалися у штаб-квартирі правоохоронців. Про це повідомляє Bild.

Гроші перебували в сейфі в поліцейському відділку на Фрізенштрассе в районі Кройцберг. Виявити їхнє зникнення вдалося випадково – під час розміщення в тому ж сейфі готівки, вилученої в іншій справі.

Інцидент спричинив внутрішнє розслідування. 12 березня на місці працювали експерти-криміналісти, які збирали докази.

Речник берлінської поліції Флоріан Нат підтвердив факт зникнення грошей. Водночас він не виключає, що кошти могли бути переміщені або загублені.

«Було б несправедливо підозрювати колег на цьому етапі. Ми перебуваємо на самому початку нашого розслідування, яке проводиться надзвичайно ретельно», – зазначив Нат.

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