Мін'юст прокоментував рішення ЄСПЛ щодо подій біля Будинку профспілок в Одесі: «Воно демонструє системні проблеми, що сформувалися за роки попередньої влади»

Мін'юст зазначив, що у справі щодо трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі «ЄСПЛ врахував складність ситуації для щойно сформованого уряду України, який отримав у спадок силові структури із вбудованими агентами впливу».

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Міністерство юстиції прокоментувало рішення ЄСПЛ у справі «Вячеславова та інші проти України».

Як писала «Судово-юридична газета», Європейський суд з прав людини постановив, що з боку України мали місце порушення права на життя/розслідування через те, що влада не зробила всього, що можна було розумно від неї очікувати, щоб запобігти насильству в Одесі 2 травня 2014 року, зупинити це насильство після його початку, забезпечити своєчасні заходи з порятунку людей, які опинилися в пастці під час пожежі, а також ініціювати та провести ефективне розслідування цих подій.

Суд також постановив, що щодо однієї із заявниць було порушення права на повагу до приватного та сімейного життя у зв’язку із затримкою в передачі тіла її батька для поховання.

«Міністерство юстиції України приймає до уваги рішення Європейського суду з прав людини у справі «Вячеславова та інші проти України» щодо трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Після завершення детального вивчення рішення та консультацій з відповідними органами державної влади, Міністерство юстиції надасть комплексний аналіз висновків ЄСПЛ та план дій щодо виконання рішення», зазначили у Мінюсті.

Там додали, що Україна залишається відданою європейським цінностям та дотриманню прав людини і поважає роль Європейського суду з прав людини.

«Трагедія в Одесі сталася через три місяці після Революції Гідності, коли країна все ще зберігала у своїх структурах інституційну спадщину режиму Януковича, особливо в системі правоохоронних органів. Виявлені ЄСПЛ недоліки в діях міліції та пожежної служби демонструють системні проблеми, які сформувалися впродовж багатьох років попередньої влади» - зауважили у відомстві.

Також у Мінюсті звернули увагу на важливі факти, встановлені ЄСПЛ:

Суд визнав значну роль російської дезінформації та пропаганди у розпалюванні ворожнечі перед трагічними подіями

ЄСПЛ підтвердив, що ключові посадовці, відповідальні за неналежні дії, згодом втекли до Росії та отримали там громадянство, що свідчить про їхні попередні зв'язки

Суд відзначив відсутність будь-якої упередженості в розслідуванні щодо жертв різних політичних поглядів

Суд врахував складність ситуації для щойно сформованого уряду України, який отримав у спадок силові структури із вбудованими агентами впливу.

Міністерство юстиції залишається відданим забезпеченню справедливості для всіх громадян України та дотриманню міжнародних зобов'язань нашої держави.

Детальніше про порушення, які встановив ЄСПЛ, можна прочитати у матеріалі.

Зокрема, ЄСПЛ відзначив серйозні упущення в забезпеченні та обробці судових доказів.

«Деякі важливі докази так і не були досліджені, а деякі звіти про експертизи були видані лише нещодавно або все ще залишалися в очікуванні через вісім років після подій», зазначив ЄСПЛ.

Крім того, ЄСПЛ вказав, що українська влада спричинила неприпустимі затримки та допустила значні періоди незрозумілої бездіяльності та застою.

Після досудового розслідування справа залишалася нерозглянутою в суді першої інстанції близько 8 років.

Щодо участі жертв або їхніх найближчих родичів та громадського контролю, Суд підкреслив, що через серйозність подій право на правду належить не лише жертвам та їхнім сім’ям, а й широкій громадськості, яка має право знати, що сталося.

«Уряд не спростував аргументи заявників про те, що вони не були належним чином поінформовані про хід розслідувань. Суди неодноразово встановлювали, що слідчі органи необґрунтовано відхиляли запити заявників про надання процесуального статусу жертв або взагалі не розглядали їхні запити», зазначив ЄСПЛ.

Суд вказав, що, враховуючи масштаби насильства та кількість жертв, участь прихильників двох протилежних політичних таборів у контексті значних соціальних і політичних напружень, а також загрозу загальної дестабілізації ситуації, влада мала зробити все можливе, щоб забезпечити прозорість і значущий громадський контроль за розслідуваннями.

Натомість не було ефективної політики комунікації, внаслідок чого деяка надана інформація була складною для розуміння, непослідовною та надавалася з недостатньою регулярністю.

Суд зазначив, що спотворення подій в Одесі зрештою стало інструментом російської пропаганди щодо війни, яку Російська Федерація веде проти України з лютого 2022 року.

Підвищена прозорість у пов’язаній із цим слідчій роботі з боку української влади могла б допомогти запобігти або ефективно протидіяти цій пропаганді.

Автор: Наталя Мамченко

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