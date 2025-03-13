Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по событиям возле Дома профсоюзов в Одессе: «Оно демонстрирует системные проблемы, сформировавшиеся за годы предыдущей власти»

Минюст отметил, что в деле о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе «ЕСПЧ учел сложность ситуации для только что сформированного правительства Украины, которое унаследовало силовые структуры с встроенными агентами влияния».

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Министерство юстиции прокомментировало решение ЕСПЧ по делу «Вячеславова и другие против Украины».

Как писала «Судебно-юридическая газета», Европейский суд по правам человека постановил, что со стороны Украины имели место нарушения права на жизнь/расследование из-за того, что власти не сделали всего, что можно было разумно от них ожидать, чтобы предотвратить насилие в Одессе 2 мая 2014 года, остановить его после начала, обеспечить своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в ловушке во время пожара, а также инициировать и провести эффективное расследование этих событий.

Суд также установил нарушение права на уважение частной и семейной жизни в отношении одной из заявительниц из-за задержки с передачей тела ее отца для захоронения.

«Министерство юстиции Украины принимает во внимание решение Европейского суда по правам человека по делу «Вячеславова и другие против Украины» относительно трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. После завершения детального изучения решения и консультаций с соответствующими органами государственной власти Министерство юстиции предоставит комплексный анализ выводов ЕСПЧ и план действий по выполнению решения», — заявили в Минюсте.

В ведомстве подчеркнули, что Украина остается приверженной европейским ценностям и соблюдению прав человека, уважая роль Европейского суда по правам человека.

«Трагедия в Одессе произошла через три месяца после Революции Достоинства, когда страна все еще сохраняла в своих структурах институциональное наследие режима Януковича, особенно в системе правоохранительных органов. Выявленные ЕСПЧ недостатки в действиях милиции и пожарной службы демонстрируют системные проблемы, которые формировались на протяжении многих лет предыдущей власти», — отметили в министерстве.

Также в Минюсте обратили внимание на ключевые факты, установленные ЕСПЧ:

Суд признал значительную роль российской дезинформации и пропаганды в разжигании вражды перед трагическими событиями.

ЕСПЧ подтвердил, что ключевые должностные лица, ответственные за ненадлежащие действия, впоследствии бежали в Россию и получили там гражданство, что свидетельствует об их прежних связях.

Суд отметил отсутствие какой-либо предвзятости в расследовании в отношении жертв с разными политическими взглядами.

Суд учел сложность ситуации для только что сформированного правительства Украины, которое унаследовало силовые структуры с встроенными агентами влияния.

Министерство юстиции остается приверженным обеспечению справедливости для всех граждан Украины и соблюдению международных обязательств государства.

Подробнее о нарушениях, установленных ЕСПЧ, можно прочитать в материале.

В частности, ЕСПЧ отметил серьезные упущения в обеспечении и обработке судебных доказательств.

«Некоторые важные доказательства так и не были исследованы, а отдельные отчеты экспертиз были выданы лишь недавно или все еще оставались в ожидании спустя восемь лет после событий», — указал ЕСПЧ.

Кроме того, ЕСПЧ отметил, что украинские власти допустили неприемлемые задержки и значительные периоды необъяснимой бездеятельности и застоя. После досудебного расследования дело оставалось нерассмотренным в суде первой инстанции около восьми лет.

Что касается участия жертв или их ближайших родственников и общественного контроля, Суд подчеркнул, что из-за серьезности событий право на правду принадлежит не только жертвам и их семьям, но и широкой общественности, которая имеет право знать, что произошло.

«Правительство не опровергло доводы заявителей о том, что они не были должным образом проинформированы о ходе расследований. Суды неоднократно устанавливали, что следственные органы необоснованно отклоняли запросы заявителей о предоставлении процессуального статуса жертв или вообще не рассматривали их обращения», — отметил ЕСПЧ.

Суд указал, что, учитывая масштабы насилия и число жертв, участие сторонников двух противоположных политических лагерей в контексте значительных социальных и политических напряжений, а также угрозу общей дестабилизации ситуации, власти должны были сделать все возможное, чтобы обеспечить прозрачность и значимый общественный контроль за расследованиями.

Однако эффективной политики коммуникации не было, из-за чего часть предоставленной информации была сложной для понимания, непоследовательной и предоставлялась недостаточно регулярно.

Суд отметил, что искажение событий в Одессе в конечном итоге стало инструментом российской пропаганды в отношении войны, которую Российская Федерация ведет против Украины с февраля 2022 года. Повышенная прозрачность в связанной с этим следственной работе со стороны украинских властей могла бы помочь предотвратить или эффективно противодействовать этой пропаганде.

Автор: Наталя Мамченко

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