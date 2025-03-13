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Суд признал право истца на часть дома по делу о разделе недвижимости

21:15, 13 марта 2025
Апелляционный суд подтвердил законность разделения спорного дома между бывшими супругами.
Суд признал право истца на часть дома по делу о разделе недвижимости
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Предметом рассмотрения в Ровенском апелляционном суде стала апелляционная жалоба представителя ответчицы, поданная на решение местного суда, которым частично удовлетворен иск и признано за истцом, бывшим мужем ответчицы, право собственности на 1/2 часть спорного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В апелляционной жалобе апеллянт указывал, что спорный дом построен еще до того, как мать его доверительницы подарила ему земельный участок с целевым назначением для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений. Также отмечал, что истец не вкладывал средства в его строительство и обустройство, поэтому просил отменить обжалуемое судебное решение и принять новое об отказе в удовлетворении иска.

Апелляционный суд, проверив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав объяснения участников судебного разбирательства, пришел к выводу об оставлении апелляционной жалобы без удовлетворения, учитывая следующее.

Известно, что стороны в течение десяти лет состояли в браке, во время которого мать ответчицы заключила с ним договор дарения земельного участка, право собственности на которое зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Впоследствии по заказу ответчицы был выдан строительный паспорт на жилой дом, хозяйственные постройки и сооружения, а также зарегистрировано сообщение о начале строительных работ, готовность которых на время рассмотрения спора в суде согласно описанию объекта незавершенного строительства составляет 84%.

В 2022 году ответчик зарегистрировал право частной собственности на жилой дом со дворовыми зданиями, что и стало основанием для обращения истца в суд с иском о разделе совместного имущества.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования частично и признавая за истцом право на ½ часть жилого дома со дворовыми зданиями, свое решение мотивировал тем, что строительство указанного спорного дома осуществлялось сторонами во время пребывания в браке. При этом ответчик не опроверг, что строительство велось за общие средства супругов. Не предоставила и доказательств, что недостроенный дом находился на земельном участке на день заключения договора дарения земельного участка между ним и матерью.

Правомерным считает апелляционный суд и отклонение местным судом требования истца о признании дома объектом общей совместной собственности супругов, поскольку в данном споре они являются неэффективным способом защиты прав истца для цели раздела совместного имущества супругов.

Истец доказал в суде, что строительство спорного дома осуществлялось сторонами в период брака и за общие средства супругов. Это подтверждается как объяснениями свидетелей, допрошенных в суде первой инстанции, так и квитанциями о приобретении истцом стройматериалов, окон, мебели.

Ответчик не опроверг с помощью надлежащих и допустимых доказательств презумпцию общности права собственности супругов на жилой дом.

Ее утверждение о том, что на момент получения им в подарок земельного участка, на нем уже находился спорный жилой дом со дворовыми зданиями опровергаются, поскольку в самом договоре дарения отмечается, что на отчуждаемом земельном участке отсутствуют какие-либо объекты недвижимости, сданные в эксплуатацию, так и начатые или незавершенные строительство.

Не заслуживают внимания и показания представителя ответчицы на непригодность дома для проживания, поскольку состояние его технической готовности не превышает 84%. Согласно ч. 2 ст. 331 Гражданского кодекса Украины, право собственности на вновь имущество (жилищные дома, здания, сооружения и т.д.) возникает с момента завершения строительства (создание имущества). Если законом предусмотрено принятие недвижимого имущества в эксплуатацию, право собственности возникает с момента его принятия в эксплуатацию. Если право собственности в соответствии с законом подлежит государственной регистрации, право собственности возникает с момента государственной регистрации.

Что касается данного спора, то согласно выписке из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности, за ответчиком зарегистрировано право частной собственности на жилой дом. Следовательно, вновь новосозданное имущество приобрело юридический статус жилого дома в результате указанной выше государственной регистрации, а потому, учитывая обстоятельства дела, подлежит разделу в равных частях.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 6 марта 2025 года по делу № 572/2164/23.

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