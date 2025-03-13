ЄСПЛ постановив, що українська влада не вжила необхідних заходів, щоб запобігти насильству біля одеського Будинку профспілок у травні 2014 року

Україна програла справу в ЄСПЛ – Суд постановив, що влада не зробила всього, що можна було розумно від неї очікувати, щоб запобігти насильству в Одесі 2 травня 2014 року, зупинити це насильство після його початку, забезпечити своєчасні заходи з порятунку людей, які опинилися в пастці під час пожежі, а також ініціювати та провести ефективне розслідування цих подій.

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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) повідомляє, що ухвалив рішення у справі «Вячеславова та інші проти України».

Суд постановив, що з боку України мали місце порушення права на життя/розслідування через те, що влада не зробила всього, що можна було розумно від неї очікувати, щоб запобігти насильству в Одесі 2 травня 2014 року, зупинити це насильство після його початку, забезпечити своєчасні заходи з порятунку людей, які опинилися в пастці під час пожежі, а також ініціювати та провести ефективне розслідування цих подій. Суд також постановив, що щодо однієї із заявниць було порушення права на повагу до приватного та сімейного життя у зв’язку із затримкою в передачі тіла її батька для поховання.

«Сьогоднішнє рішення Палати у справі «Вячеславова та інші проти України» (заява № 39553/16 та 6 інших) стосувалося насильницьких зіткнень між прихильниками Майдану та їхніми противниками, а також пожежі в будівлі Будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року, які призвели до великих жертв.

Сім заяв було подано загалом 28 особами. 25 заявників втратили своїх близьких родичів — або під час зіткнень, або внаслідок пожежі, — а троє заявників вижили в пожежі, отримавши різні травми.

Серед родичів заявників, які втратили життя того дня, були прихильники Майдану, їхні противники та, можливо, прості перехожі. Поважаючи вибір заявників, які часто воліли не згадувати свої політичні погляди або погляди своїх родичів, Суд вказував політичні переконання відповідних осіб лише там, де це було необхідно для встановлення та розуміння подій або де заявники самі зробили цю інформацію публічною.

У цій справі Європейський суд з прав людини одноголосно постановив, що мали місце:

порушення статті 2 (право на життя/розслідування) Європейської конвенції з прав людини через те, що відповідні органи не зробили всього, що можна було розумно від них очікувати, щоб запобігти насильству в Одесі 2 травня 2014 року, зупинити це насильство після його початку, забезпечити своєчасні заходи з порятунку людей, які опинилися в пастці під час пожежі, а також ініціювати та провести ефективне розслідування цих подій; і порушення статті 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя) щодо однієї заявниці (заява № 39553/16) у зв’язку із затримкою в передачі тіла її батька для поховання.

Нижче наводимо пресреліз ЄСПЛ.

До 2 травня 2014 року Одеса пережила період кількох місяців соціальної напруги, включаючи насильницький розгін протестів Майдану поліцією наприкінці листопада 2013 року, напад на прихильників Майдану 19 лютого 2014 року організованою та добре оснащеною групою приватних осіб, при цьому поліція пасивно спостерігала за подіями, і невдалу спробу проросійських протестувальників штурмувати будівлю Одеської обласної ради 3 березня 2014 року, щоб проштовхнути рішення на користь федералізації та місцевого референдуму.

У прихильників і противників Майдану були так звані загони самооборони, які мали деяке захисне спорядження та зброю. Хоча насильницькі інциденти загалом залишалися рідкісними в Одесі, ситуація була нестабільною і передбачала постійний ризик ескалації.

На початку березня 2014 року проросійські активісти встановили наметовий табір на площі Куликове Поле.

Наприкінці квітня 2014 року вболівальники футбольних клубів «Чорноморець» (Одеса) та «Металіст» (Харків) оголосили про проведення мітингу «За єдину Україну» 2 травня 2014 року перед матчем того дня. Учасники мітингу мали пройти від Соборної площі до стадіону, розташованого за 2,5 км на схід від точки відправлення (тоді як наметовий табір антимайданівців знаходився приблизно за 3 км на південь). Незабаром після цього в соціальних мережах почали з’являтися пости антимайданівців, які описували цю подію як нацистський марш і закликали людей запобігти йому. Розвіддані, отримані Службою безпеки, вказували на ознаки можливого підбурювання до насильства, зіткнень і безладів. Підрозділ Міністерства внутрішніх справ з боротьби з кіберзлочинністю також виявив пости в соціальних мережах, які провокували масові заворушення.

2 травня 2014 року до центру міста та до стадіону були направлені обмежені сили поліції відповідно до стандартного плану дій на випадок футбольного матчу. Вони не втручалися, коли протестувальники антимайдану почали збиратися неподалік від Соборної площі, ймовірно, щоб не дати учасникам маршу зруйнувати намети антимайданівців на Куликовому Полі.

Щойно марш почав рухатися до стадіону, активісти антимайдану наблизилися і атакували демонстрантів, деякі стріляли в них, все ще без втручання поліції. Обидві сторони використовували піротехнічні пристрої та пневматичну зброю, кидали каміння, світлошумові гранати та коктейлі Молотова. Деякі поліцейські та певні протестувальники антимайдану носили на рукавах схожу червону клейку стрічку.

О 16:10 перша жертва, пан Іванов (заява № 59531/17), прихильник єдності, був поранений пострілом у живіт. Його доставили до лікарні, але він помер під час операції. Є відеозапис, на якому видно, як проросійський активіст у балаклаві стоїть поруч із поліцією і випускає численні постріли з автомата типу Калашникова, без реакції з боку поліції. Інші відеозаписи показують, що ця людина з гвинтівкою пізніше покинула місце події разом із заступником начальника регіональної поліції. У якийсь момент активісти антимайдану відкинули своїх противників. Саме тоді, близько 16:20, пан Бірюков (заява № 59531/17) отримав смертельне поранення. Незабаром після цього пожежна машина була викрадена деякими прихильниками єдності, але через кілька годин її звільнили. Близько 17:45 численні постріли з мисливської рушниці були зроблені в бік активістів антимайдану кимось, хто стояв на найближчому балконі. Приблизно в цей же час були вбиті пан Жулков, пан Яворський і пан Петров (заява № 76896/17).

Зіткнення в центрі міста забрали загалом шість життів, включаючи п’ятьох родичів дев’яти заявників.

Прихильники єдності зрештою взяли гору в зіткненнях і рушили до проросійського наметового табору на Куликовому Полі. Протестувальники антимайдану сховалися в будівлі Будинку профспілок, п’ятиповерховій споруді, що виходить на площу. Вони забарикадувалися всередині будівлі, використовуючи дерев’яні піддони з наметового табору та дерев’яні й пластикові меблі, знайдені в будівлі. Вони принесли з собою з наметового табору електричний генератор на паливі, ящики з коктейлями Молотова та матеріали, необхідні для їх виготовлення.

Активісти Майдану почали підпалювати намети. Група проросійських протестувальників на даху Будинку профспілок кидала коктейлі Молотова в натовп унизу; прихильники єдності у відповідь кидали коктейлі Молотова в будівлю. Повідомлялося, що постріли лунали з обох сторін.

Незважаючи на численні дзвінки до пожежної служби, яка знаходилася менш ніж за 1 км, регіональний керівник пожежної служби наказав своєму персоналу не відправляти пожежні машини на Куликове Поле без його явного розпорядження.

О 19:45 у будівлі Будинку профспілок спалахнула пожежа. Вогнегасники в будівлі не працювали. Поліція викликала пожежну службу, але безрезультатно. Деякі з людей у будівлі — включаючи пана Дмитрієва (заява № 59339/17) — намагалися врятуватися, вистрибуючи з верхніх вікон. Він пережив падіння і був доставлений до швидкої допомоги. Кілька людей загинули, впавши, включаючи сина пані Радзиховської (заява № 59339/17) та сина пані Нікітенко (заява № 47092/18).

Відеозаписи показують, як прихильники єдності споруджували імпровізовані драбини та платформи зі сцени на площі і використовували їх для порятунку людей, які опинилися в пастці в будівлі. Інші відеозаписи показують, як прихильники єдності нападали на людей, які вистрибнули або впали.

Регіональний керівник пожежної служби нарешті наказав відправити пожежні машини на місце події. Пожежні драбини використовувалися для порятунку людей із вікон верхніх поверхів. Пожежники увійшли до будівлі близько 20:30 і загасили вогонь. Поліція заарештувала 63 активістів антимайдану, які все ще перебували всередині будівлі або на даху.

Їх звільнили через два дні, коли група з кількох сотень протестувальників антимайдану штурмувала місцевий поліцейський відділок, де їх утримували.

Пожежа забрала 42 життя. Чотирнадцять із загиблих були близькими родичами 16 заявників. Багато людей, включаючи пана Діденка, пана Дмитрієва та пана Герасимова (заява № 59339/17), отримали опіки та інші травми.

Внутрішні розслідування, розпочаті пізніше в різні дати, включали численні взаємопов’язані кримінальні справи, які розвивалися з часом. Залежно від того, чи стосувалися розслідування приватних осіб, поліції чи пожежної служби, їх доручали різним органам, які, ймовірно, не координували свої зусилля. Багато підозрюваних втекли. Декілька інших зрештою були звільнені від кримінальної відповідальності через закінчення десятирічного строку давності. У деяких випадках справи дійшли до стадії судового розгляду, де вони залишалися нерозглянутими роками. Єдина справа, завершена остаточним судовим рішенням, стосувалася заступника начальника регіональної поліції, який, утікши до Росії, був заочно засуджений за співучасть в організації масових заворушень.

Скарги, процедура та склад суду

Спираючись переважно на статті 2 (право на життя), 3 (заборона нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження) та 13 (право на ефективний засіб правового захисту), заявники скаржилися, що держава не змогла захистити їхнє життя або життя їхніх родичів і що не було ефективного внутрішнього розслідування з цього приводу.

Спираючись на статтю 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя), пані Вячеславова (заява № 39553/16) також скаржилася на затримку з передачею тіла її батька для поховання.

Деякі заявники скаржилися за статтею 6 § 1 Конвенції, що їхні цивільні позови в кримінальних справах не були розглянуті в розумні строки.

Заяви були подані до Європейського суду з прав людини в період з 27 червня 2016 року по 1 жовтня 2018 року. Суд вирішив розглянути сім заяв в єдиному рішенні.

Рішення суду

Роль суду полягала в розгляді скарг заявників виключно з точки зору міжнародної відповідальності України за Конвенцією, незалежно від того, що деякі правопорушення приписувалися конкретним колишнім українським місцевим чиновникам, які тим часом утекли до Російської Федерації, стали російськими громадянами і навіть побудували там кар’єру на тлі масштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Стаття 2

Суд вважав, що дезінформація та пропаганда з Росії відіграли свою роль у трагічних подіях. Зіткнення почалися з нападу групи активістів антимайдану на марш за єдність під приводом того, що останні нібито планували знищити наметовий табір на Куликовому Полі, хоча вони не відхилялися від запланованого маршруту, поки на них не напали. Цій необґрунтованій хвилі насильства передувало тривале поширення агресивної та емоційної дезінформації та пропагандистських повідомлень про нову українську владу та прихильників Майдану, висловлених російською владою та засобами масової інформації.

Аналізуючи походження ризику насильства та ступінь, у якому його можна було пом’якшити, Суд взяв до уваги твердження українського уряду про можливу загрозу дестабілізації ситуації в південних регіонах України загалом і в Одесі зокрема, що надходила від Російської Федерації. З огляду на значну стратегічну цінність Одеси та встановлену значну участь Російської Федерації в подіях у Криму та східній Україні, Суд вважав, що це твердження не позбавлене підстав.

Суд також зазначив, що заступник начальника регіональної поліції, який безпосередньо брав участь у процесі прийняття рішень до та під час подій і пізніше втік до Росії, щонайменше надавав підтримку руху антимайдану в Одесі, а можливо, й вступав у змову з активістами антимайдану в організації масових заворушень. Ризик насильницьких зіткнень міг частково випливати з можливої змови між поліцією та активістами антимайдану. Таким чином, здатність новоствореного українського уряду управляти цим ризиком була значно обмежена.

Враховуючи це, Суд зазначив, що основним обов’язком влади було зробити все, що від них можна розумно очікувати, щоб запобігти ризику насильства. Головним обов’язком було наявність регуляторної та адміністративної бази для стримування насильства, зокрема шляхом надання відповідних і функціональних заходів, спрямованих на забезпечення громадської безпеки. Хоча певні превентивні заходи, очевидно, були вжиті, Суду не надали достатньо інформації для їх оцінки.

Суд вважав, що, щойно влада дізналася про розвіддані та пости в соціальних мережах, вона мала б посилити безпеку у відповідних районах і вжити належних заходів для виявлення та придушення будь-яких провокацій якомога швидше і з мінімальним ризиком для життя.

Проте нічого не було зроблено.

Навпаки, уряд визнав, що поліцейська влада проігнорувала наявні розвіддані та відповідні попереджувальні сигнали і готувалася до звичайного футбольного матчу. Жодних зусиль не було докладено для відправки підкріплення поліції. Також не було жодних значущих спроб запобігти зіткненням.

Суд зазначив, що місцеві прокурори, правоохоронні органи та військові офіцери зустрілися із заступником Генерального прокурора 2 травня 2014 року для обговорення існуючих проблем із громадським порядком у регіоні і, ймовірно, були недоступні протягом більшої частини або всього часу. Суд вважав ставлення та пасивність цих посадовців незрозумілими.

Загалом, хоча здатність української влади запобігти насильницьким зіткненням, безсумнівно, була обмежена, немає нічого, що вказувало б на те, що вони зробили все, що від них можна було розумно очікувати, щоб їх уникнути.

Пасивність поліції під час зіткнень була встановленим фактом. На думку Суду, неспроможність поліції зробити реальні спроби зупинити початкову хвилю насильства проти «прихильників єдності» разом із явними ознаками можливої змови між поліцією та активістами антимайдану була однією з причин, якщо не головною, хвилі насильства у відповідь.

Крім того, здається, що спеціальний план дій на випадок масових заворушень не був активований після початку зіткнень. Як визнав уряд, між регіональною та міською поліцією бракувало координації.

Суд вважав, що недбалість, яка приписується державним посадовцям і органам, виходила за межі помилки судження чи необережності.

Щодо пожежі, Суду довелося визначити, чи зробила влада те, що від неї можна було розумно очікувати, щоб врятувати життя людей.

За власним визнанням уряду, це було не так.

Відправлення пожежних машин на місце пожежі було свідомо затримано на 40 хвилин, і поліція не втрутилася, щоб допомогти евакуювати людей із будівлі швидко та безпечно. Таким чином, держава не забезпечила своєчасні заходи порятунку.

Суд дійшов висновку, що відповідні органи не зробили все, що вони розумно могли, щоб запобігти насильству, зупинити це насильство після його початку та забезпечити своєчасні заходи порятунку для тих, хто опинився в пастці під час пожежі в Будинку профспілок.

Таким чином, мали місце порушення матеріального аспекту статті 2 Конвенції.

Щодо адекватності розслідування, Суд вважав, що слідчі органи не доклали достатньо зусиль для належного забезпечення, збору та оцінки всіх доказів.

Наприклад, замість того щоб встановити поліцейський периметр для забезпечення безпеки постраждалих районів центру міста, перше, що зробили місцеві органи влади після подій, — це відправили туди прибиральні та ремонтні служби. Найраніша перевірка на місці була проведена лише майже через два тижні і не дала значущих результатів.

Так само будівля Будинку профспілок залишалася вільно доступною для громадськості протягом 17 днів після подій.

Також були відзначені серйозні упущення в забезпеченні та обробці судових доказів. Деякі важливі докази так і не були досліджені, а деякі звіти про експертизи були видані лише нещодавно або все ще залишалися в очікуванні через вісім років після подій.

Хоча були наявні обширні фото- та відеодокази як зіткнень у центрі міста, так і пожежі в Будинку профспілок, Суду не надали достатньо деталей про те, як слідчі органи працювали з цими доказами та чи докладали вони щирих зусиль для ідентифікації всіх винних. Жодної судової ідентифікації не проводилося щодо фото- та відеодоказів, які показували конкретних осіб, що стріляли під час зіткнень і брали участь у нападі на жертв пожежі біля Будинку профспілок.

Суд також відзначив серйозні недоліки в розслідуваннях щодо різних осіб та їхньої ролі в подіях. Наприклад, кримінальне розслідування щодо активіста Майдану, підозрюваного у стрілянині по активістах антимайдану, припинялося чотири рази з однакових підстав, незважаючи на попередню критику.

Щодо розслідування щодо 19 активістів антимайдану, підозрюваних в організації та участі в масових заворушеннях, воно було настільки явно недостатнім, що викликало питання або про явну некомпетентність влади, або про саботаж слідчої роботи на користь обвинувачених. У своєму рішенні про виправдання цих активістів суд першої інстанції, зокрема, вказав, що через явну неповноту та недоліки розслідування він був змушений шукати альтернативні джерела інформації, а слідчі органи постійно ігнорували його запити та вказівки.

Крім того, Суд вважав, що розслідування подій 2 травня 2014 року не було розпочато оперативно і не проводилося в розумні строки. Влада спричинила неприпустимі затримки та допустила значні періоди незрозумілої бездіяльності та застою. Наприклад, хоча ніколи не оскаржувалося, що керівник регіональної пожежної служби ніс відповідальність за затримку відправлення пожежних машин на Куликове Поле, кримінальне розслідування щодо нього не розпочиналося майже два роки після подій. Тим часом він утік до Російської Федерації. Також, хоча прокуратура була поінформована протягом двох місяців після подій, що план дій на випадок масових заворушень не був реалізований, а документи, що стосуються його нібито реалізації, були підроблені, повідомлення про підозру начальнику регіональної поліції було оголошено лише майже через рік.

Після досудового розслідування справа залишалася нерозглянутою в суді першої інстанції близько восьми років, після чого зазначений чиновник був звільнений від кримінальної відповідальності на підставі того, що обвинувачення проти нього стали недійсними через закінчення строку давності.

Хоча деякі розслідування все ще залишалися на стадії розгляду, закінчення строку давності вже позбавило їх будь-якої можливої корисності і, відповідно, будь-якої потенційної ефективності.

Щодо участі жертв або їхніх найближчих родичів та громадського контролю, Суд підкреслив, що через серйозність подій право на правду належить не лише жертвам та їхнім сім’ям, а й широкій громадськості, яка має право знати, що сталося.

Уряд не спростував аргументи заявників про те, що вони не були належним чином поінформовані про хід розслідувань. Суди неодноразово встановлювали, що слідчі органи необґрунтовано відхиляли запити заявників про надання процесуального статусу жертв або взагалі не розглядали їхні запити.

Суд вважав, що, враховуючи масштаби насильства та кількість жертв, участь прихильників двох протилежних політичних таборів у контексті значних соціальних і політичних напружень, а також загрозу загальної дестабілізації ситуації, влада мала зробити все можливе, щоб забезпечити прозорість і значущий громадський контроль за розслідуваннями.

Натомість не було ефективної політики комунікації, внаслідок чого деяка надана інформація була складною для розуміння, непослідовною та надавалася з недостатньою регулярністю.

Суд зазначив, що спотворення подій в Одесі зрештою стало інструментом російської пропаганди щодо війни, яку Російська Федерація веде проти України з лютого 2022 року.

Підвищена прозорість у пов’язаній із цим слідчій роботі з боку української влади могла б допомогти запобігти або ефективно протидіяти цій пропаганді.

Суд також вважав, що розслідування не було незалежним. Враховуючи докази співучасті поліції в масових заворушеннях 2 травня 2014 року, розслідування загалом мало проводитися органом, повністю незалежним від поліції. Цього не сталося. Розслідування поведінки пожежної служби також не мало інституційної та практичної незалежності.

Суд зазначив, однак, що твердження про брак неупередженості в розслідуванні було необґрунтованим. Влада не була більш старанною в розслідуванні смертей активістів Майдану, ніж у розслідуванні смертей активістів антимайдану. Також обширна критика Суду щодо розслідувань подій 2 травня 2014 року стосувалася всіх заявників, незалежно від їхніх політичних поглядів або поглядів їхніх загиблих родичів.

Суд дійшов висновку, що відповідні органи не змогли ініціювати та провести ефективне розслідування подій в Одесі 2 травня 2014 року. Таким чином, мало місце порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції.

Стаття 8

Суд розглянув скаргу пані Вячеславової щодо затримки з передачею тіла її батька для поховання виключно в рамках цієї статті. Хоча пані Вячеславова кілька разів ідентифікувала тіло як тіло свого батька, слідчий продовжував утримувати його протягом кількох місяців без проведення будь-яких додаткових заходів з ідентифікації. Лише завдяки втручанню глави Моніторингової місії ООН тіло батька пані Вячеславової було передано для поховання. Суд дійшов висновку, що утримання тіла протягом цих додаткових місяців було безглуздим і становило порушення статті 8 Конвенції щодо пані Вячеславової.

Суд постановив, що Україна повинна виплатити заявникам різні суми як компенсацію моральної шкоди та щодо судових витрат і витрат, як зазначено в рішенні, відповідно до Європейської конвенції з прав людини 1950 року.

Автор: Наталя Мамченко

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