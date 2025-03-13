WhatsApp тестує функцію швидкого пошуку відповідей у чатах

WhatsApp тестує нову функцію для відстеження відповідей у чатах.

Фото: Digital Trends

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У WhatsApp з’явиться функція, яка дозволить швидко знаходити всі відповіді на конкретне повідомлення, натискаючи на нього. Це усуне потребу прокручувати чат у пошуках окремих реплік. Про це повідомляє WABetaInfo.

Оновлення вже доступне у бета-версії WhatsApp 2.25.7.7 для Android. Очікується, що функція працюватиме як в індивідуальних, так і в групових чатах.

Наразі невідомо, коли ця можливість стане доступною для всіх користувачів. Вона покликана полегшити навігацію в розмовах, особливо у великих групових чатах.

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