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Избран председатель Хозяйственного суда Закарпатской области

19:53, 13 марта 2025
Суд возглавила Леся Пригара.
Избран председатель Хозяйственного суда Закарпатской области
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В Хозяйственном суде Закарпатской области 13 марта состоялось собрание судей, на повестку дня которого выносились следующие вопросы:

1. Об итогах работы Хозяйственного суда Закарпатской области в 2024 году.

2. Об итогах использования бюджетных средств за 2024 год и перспективах использования бюджетных ассигнований в 2025 году.

3. О состоянии рассмотрения обращений, жалоб юридических и физических лиц, поступивших в Хозяйственный суд Закарпатской области во II полугодии 2024 года.

4. Об утверждении изменений в Положение об аппарате Хозяйственного суда Закарпатской области.

5. Избрание в административную должность председателя Хозяйственного суда Закарпатской области.

В суде сообщили, что по результатам тайного голосования председателем Хозяйственного суда Закарпатской области избрана Леся Пригара.

Напомним, избрали главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

Кроме того, избраны председатели Ивано-Франковского апелляционного суда и Млиновского районного суда Ровенской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

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