Обрано керівництво Вінницького окружного адміністративного суду

Головою суду став Віталій Дончик, його заступником — Павло Комар.

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13 березня відбулись збори суддів Вінницького окружного адміністративного суду, на порядок денний яких, зокрема, було винесено питання щодо обрання керівництва судової установи.

Так, головою Вінницького окружного адміністративного суду обрано Дончика Віталія Володимировича, заступником голови - Комара Павла Анатолійовича.

Як відомо, згідно норм Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом. Повноваження голови місцевого суду визначені статтею 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Крім цього, обрано голів Івано-Франківського апеляційного суду та Млинівського районного суду Рівненської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Також обрали голову Городнянського районного суду Чернігівської області.

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