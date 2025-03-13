Практика судів
  1. Суд інфо

Обрано керівництво Вінницького окружного адміністративного суду

18:58, 13 березня 2025
Головою суду став Віталій Дончик, його заступником — Павло Комар.
Обрано керівництво Вінницького окружного адміністративного суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

13 березня відбулись збори суддів Вінницького окружного адміністративного суду, на порядок денний яких, зокрема, було винесено питання щодо обрання керівництва судової установи.

Так, головою Вінницького окружного адміністративного суду обрано Дончика Віталія Володимировича, заступником голови - Комара Павла Анатолійовича.

Як відомо, згідно норм Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом. Повноваження голови місцевого суду визначені статтею 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Крім цього, обрано голів Івано-Франківського апеляційного суду та Млинівського районного суду Рівненської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Також обрали голову Городнянського районного суду Чернігівської області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Вінницький окружний адміністративний суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовослужбовців, які мали штраф від ТЦК за порушення обліку, звільнять від сплати штрафу – заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко

За словами Катерини Черногоренко, прийнятий закон передбачає, що військовослужбовці, які мали порушення військового обліку, повністю звільнятимуться від сплати штрафів від ТЦК.

Євген Пікалов: реформа пенітенціарної системи є частиної дорожньої карти європейської інтеграції

У проєкті дорожньої карти закладено розвиток пенітенціарної системи, там згадується і Стратегія, і певні ініціативи з розбудови правоохоронного компоненту ДКВС.

Мін'юст прокоментував рішення ЄСПЛ щодо подій біля Будинку профспілок в Одесі: «Воно демонструє системні проблеми, що сформувалися за роки попередньої влади»

Мін'юст зазначив, що у справі щодо трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі «ЄСПЛ врахував складність ситуації для щойно сформованого уряду України, який отримав у спадок силові структури із вбудованими агентами впливу».

В Європарламенті спалахнув масштабний корупційний скандал, пов’язаний із Huawei

Бельгійська поліція провела обшуки в офісах Huawei у зв’язку з новим корупційним скандалом, що сколихнув Європарламент – йдеться про винагороди за ухвалення політичних рішень, надмірні подарунки, такі як їжа та витрати на поїздки, а також регулярні запрошення на футбольні матчі.

ЄСПЛ постановив, що українська влада не вжила необхідних заходів, щоб запобігти насильству біля одеського Будинку профспілок у травні 2014 року

Україна програла справу в ЄСПЛ – Суд постановив, що влада не зробила всього, що можна було розумно від неї очікувати, щоб запобігти насильству в Одесі 2 травня 2014 року, зупинити це насильство після його початку, забезпечити своєчасні заходи з порятунку людей, які опинилися в пастці під час пожежі, а також ініціювати та провести ефективне розслідування цих подій.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Маргарита Сокоренко
    Маргарита Сокоренко
    уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики