ЕС не может открыть переговорные кластеры с Украиной без согласия Венгрии, — министр Польши по вопросам ЕС Адам Шлапка

Министр Польши по ЕС Адам Шлапка заявил, что Евросоюз не может открыть первый кластер в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

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Европейский Союз готовится к открытию переговорных кластеров с Украиной, в частности, первого – «Основы» (Fundamentals). Однако на этом пути возникло существенное препятствие: решение требует единодушной поддержки всех 27 стран-членов ЕС. В настоящее время процесс заблокирован из-за позиции Венгрии. Об этом сообщил министр Польши по ЕС Адам Шлапка, передает ЕН.

"Вы знаете политическую ситуацию в плане двусторонних отношений между Украиной и Венгрией. Мы, как я всегда говорю, полны решимости во время польского председательства продвигать вперед процесс расширения ЕС. Это один из наших приоритетов", – рассказал Шлапка.

По его словам, Еврокомиссия также "настроена очень решительно", проводя процесс скрининга украинского законодательства.

"Поэтому мы готовы работать над этим, но нам нужно единодушие, к сожалению", – констатировал польский министр по вопросам ЕС.

В Евросоюзе рассчитывают, что открытие кластеров на переговорах с Украиной будет основываться на достижениях и должно базироваться на аргументах, а не на политических конфликтах.

Напомним, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина активно работает над преодолением препятствий, связанных с блокированием Венгрией старта переговорного процесса по членству в Евросоюзе.

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